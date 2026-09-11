Cục Thủy sản và Kiểm ngư kiểm tra chống khai thác IUU tại Cần Thơ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, việc thực hiện công tác chống khai thác IUU từ đầu năm đến nay của địa phương đạt kết quả tích cực. Toàn thành phố có 784 tàu cá, tổng công suất hơn 208.784 CV, trong đó có 340 tàu dài từ 15 mét trở lên. Đến nay, toàn bộ 784 tàu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia VnFishbase và được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Thành phố cũng đã rà soát 454 tàu thuộc diện phải đăng kiểm; xử lý, giám sát chặt chẽ 38 tàu hết hạn đăng kiểm nhiều năm và hỗ trợ 87 tàu hết hạn đăng kiểm từ đầu năm hoàn tất thủ tục trước khi hoạt động trở lại.

Đoàn kiểm tra các tàu cá tại cảng cá Trần Đề

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng chức năng tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát, đảm bảo 100% tàu cá của thành phố duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản, từ lúc rời cảng đến khi cập cảng.

Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 63 lượt thuộc 35 tàu mất kết nối từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Các chủ tàu đã báo cáo vị trí và khắc phục, thay thế thiết bị theo quy định. Đáng chú ý, qua hệ thống giám sát, không có tàu cá của Cần Thơ khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh. Hệ thống eCDT đã kiểm soát 1.893 lượt tàu cập cảng, đạt 99,73%, cùng 2.452 lượt tàu rời cảng.

Công tác chống khai thác IUU của Cần Thơ đạt kết quả tích cực

Về xử lý vi phạm, Cần Thơ đã ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền 61 triệu đồng, trong đó có một trường hợp bị phạt 35 triệu đồng liên quan đến VMS; không có hồ sơ vi phạm nào đang tồn đọng, chưa xử lý.

Tại buổi làm việc, địa phương cũng đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư hỗ trợ địa phương trong việc thay thế thiết bị hoặc cải tiến, cập nhật, bổ sung các tính năng kỹ thuật theo quy định, đảm bảo việc thay thế, cải tiến thiết bị theo lộ trình đến ngày 31/12/2026; hỗ trợ các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản, nhật ký điện tử (elogbook) thống nhất dùng chung trên toàn quốc.

Ngoài ra, xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi theo hướng cho phép các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên được chuyển tải hàng thủy sản tại các Đảo, Đặc Khu Côn Đảo, để thuận lợi cho ngư dân khi có thời tiết xấu xảy ra. Đồng thời kiến nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư xem xét có kế hoạch điều tra ngư trường khai thác thủy sản để điều chỉnh lại ngư trường khai thác trên vùng biển của thành phố Cần Thơ phù hợp với ngư trường truyền thống lâu đời.