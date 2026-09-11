English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cục Thủy sản và Kiểm ngư kiểm tra chống khai thác IUU tại Cần Thơ

Thứ Sáu, 17:53, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/9, tại Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các cơ quan chức năng thành phố về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, việc thực hiện công tác chống khai thác IUU từ đầu năm đến nay của địa phương đạt kết quả tích cực. Toàn thành phố có 784 tàu cá, tổng công suất hơn 208.784 CV, trong đó có 340 tàu dài từ 15 mét trở lên. Đến nay, toàn bộ 784 tàu đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia VnFishbase và được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Thành phố cũng đã rà soát 454 tàu thuộc diện phải đăng kiểm; xử lý, giám sát chặt chẽ 38 tàu hết hạn đăng kiểm nhiều năm và hỗ trợ 87 tàu hết hạn đăng kiểm từ đầu năm hoàn tất thủ tục trước khi hoạt động trở lại.

cuc thuy san va kiem ngu kiem tra chong khai thac iuu tai can tho hinh anh 1
Đoàn kiểm tra các tàu cá tại cảng cá Trần Đề

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các lực lượng chức năng tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát, đảm bảo 100% tàu cá của thành phố duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản, từ lúc rời cảng đến khi cập cảng.

Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 63 lượt thuộc 35 tàu mất kết nối từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Các chủ tàu đã báo cáo vị trí và khắc phục, thay thế thiết bị theo quy định. Đáng chú ý, qua hệ thống giám sát, không có tàu cá của Cần Thơ khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh. Hệ thống eCDT đã kiểm soát 1.893 lượt tàu cập cảng, đạt 99,73%, cùng 2.452 lượt tàu rời cảng.

cuc thuy san va kiem ngu kiem tra chong khai thac iuu tai can tho hinh anh 2
Công tác chống khai thác IUU của Cần Thơ đạt kết quả tích cực

Về xử lý vi phạm, Cần Thơ đã ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền 61 triệu đồng, trong đó có một trường hợp bị phạt 35 triệu đồng liên quan đến VMS; không có hồ sơ vi phạm nào đang tồn đọng, chưa xử lý.

Tại buổi làm việc, địa phương cũng đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư hỗ trợ địa phương trong việc thay thế thiết bị hoặc cải tiến, cập nhật, bổ sung các tính năng kỹ thuật theo quy định, đảm bảo việc thay thế, cải tiến thiết bị theo lộ trình đến ngày 31/12/2026; hỗ trợ các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai thực hiện phần mềm truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản, nhật ký điện tử (elogbook) thống nhất dùng chung trên toàn quốc.

Ngoài ra, xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi theo hướng cho phép các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên được chuyển tải hàng thủy sản tại các Đảo, Đặc Khu Côn Đảo, để thuận lợi cho ngư dân khi có thời tiết xấu xảy ra. Đồng thời kiến nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư xem xét có kế hoạch điều tra ngư trường khai thác thủy sản để điều chỉnh lại ngư trường khai thác trên vùng biển của thành phố Cần Thơ phù hợp với ngư trường truyền thống lâu đời.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Đây là nỗ lực quan trọng để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Đây là nỗ lực quan trọng để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững
Gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững

VOV.VN - Trước thời hạn 31/8 do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các địa phương đang tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu (EC).

Gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững

Gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững

VOV.VN - Trước thời hạn 31/8 do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các địa phương đang tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra tiếp theo của Ủy ban châu Âu (EC).

Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU
Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều 24/8, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ phát động đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU

Cảnh sát biển Vùng 4 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều 24/8, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức lễ phát động đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hàng trăm chủ tàu ở Lâm Đồng ký cam kết không vi phạm IUU
Hàng trăm chủ tàu ở Lâm Đồng ký cam kết không vi phạm IUU

VOV.VN - Lâm Đồng có 24 xã, phường, đặc khu có tàu cá, truyền thống nghề cá lâu đời, trên 8.000 tàu cá với hơn 40.000 ngư dân trực tiếp khai thác hải sản.

Hàng trăm chủ tàu ở Lâm Đồng ký cam kết không vi phạm IUU

Hàng trăm chủ tàu ở Lâm Đồng ký cam kết không vi phạm IUU

VOV.VN - Lâm Đồng có 24 xã, phường, đặc khu có tàu cá, truyền thống nghề cá lâu đời, trên 8.000 tàu cá với hơn 40.000 ngư dân trực tiếp khai thác hải sản.

Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU
Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi các hành vi phạm vùng biển nước ngoài.

Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi các hành vi phạm vùng biển nước ngoài.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp