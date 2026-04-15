Khánh Hòa tăng xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường quốc tế năm 2026

Thứ Tư, 22:21, 15/04/2026
VOV.VN - Thực hiện định hướng đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, mở rộng thị trường quốc tế và thu hút thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

Trong bối cảnh chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào gia tăng, Công ty Yến sào Khánh Hòa vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Quý I/2026, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt khoảng 1.040 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành hơn 30% kế hoạch doanh thu năm.

khanh hoa tang xuc tien dau tu, mo rong thi truong quoc te nam 2026 hinh anh 1
Xúc tiến sản phẩm Yến sào Khánh Hòa tới thị trường Trung Quốc

Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Đồng thời, công ty triển khai nhiều giải pháp tiết giảm chi phí để giữ ổn định giá bán, bảo đảm sức cạnh tranh của sản phẩm. 

“Các thị trường khó tính như Mỹ, Australia, Canada đều có tiêu chuẩn cao, tuy nhiên yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc còn chặt chẽ hơn, từ khâu khai thác, chế biến đến xuất khẩu và phân phối. Vì vậy, doanh nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các đối tác và tập đoàn lớn tại Trung Quốc nhằm mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa”, bà Trịnh Thị Hồng Vân chia sẻ.

Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa cũng tập trung thu hút nguồn lực quốc tế vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, năng lượng, du lịch – dịch vụ và đô thị – xây dựng. Mục tiêu trong năm nay là thu hút ít nhất 2 dự án FDI có tổng vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên.

khanh hoa tang xuc tien dau tu, mo rong thi truong quoc te nam 2026 hinh anh 2
Các khu vực ven biển đang được tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đầu tư

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác xúc tiến đầu tư được đơn vị xác định các đối tác cụ thể, kết nối với các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư tại địa phương.

“Khi các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu, thông thường họ sẽ tham vấn đại sứ quán của nước mình trước. Vì vậy, nếu chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin cho các đại sứ quán thì sẽ rất thuận lợi. Thông qua mối quan hệ này, các đại sứ quán cũng có thể giới thiệu và hỗ trợ kết nối nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ mời trực tiếp các nhà đầu tư mình mong muốn đầu tư, mời họ vào tham quan, khảo sát, đánh giá”, ông Trần Minh Chiến bày tỏ.

khanh hoa tang xuc tien dau tu, mo rong thi truong quoc te nam 2026 hinh anh 3
Tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào công nghiệp, năng lượng, logictics

Bên cạnh thu hút đầu tư, Khánh Hòa cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Một hướng đi mới là khai thác thị trường Halal - thị trường với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trên thế giới. Các doanh nghiệp địa phương được hỗ trợ hoàn thiện quy trình chứng nhận Halal, nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và mở rộng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh.

Trong lĩnh vực du lịch, Khánh Hòa tiếp tục xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga; đồng thời tổ chức các đoàn famtrip của doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến khảo sát điểm đến và sản phẩm du lịch.

Theo ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, các hoạt động xúc tiến sẽ góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng và xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch. 

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, đồng thời tiếp tục mở rộng tại các thị trường mà tỉnh đã ký kết hợp tác, đặc biệt là những khu vực ít bị tác động bởi biến động bên ngoài. Thông qua các hoạt động xúc tiến và kết nối, du lịch cũng sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và xuất khẩu tại chỗ”, ông Trương Văn Tiến nói.

khanh hoa tang xuc tien dau tu, mo rong thi truong quoc te nam 2026 hinh anh 4
Tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh thu hút khách du lịch, tăng mức chi tiêu để "xuất khẩu tại chỗ"

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đang chuyển từ cách làm thụ động sang chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, dựa trên lợi thế về kinh tế biển, cảng biển và logistics.

“Khánh Hòa có nhiều lợi thế, đặc biệt là về cảng biển và logistics. Thời gian tới, xây dựng chiến lược thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ thế giới vào đầu tư. Khi các nhà đầu tư lớn vào địa phương, hệ sinh thái doanh nghiệp của họ cũng sẽ hình thành, góp phần lấp đầy các khu công nghiệp”, ông Nguyễn Việt Hùng nói.

Với định hướng đẩy mạnh đối ngoại phục vụ phát triển theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW, cùng cách làm ngày càng chủ động và bài bản trong xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Khánh Hòa đang từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút thêm nguồn lực quốc tế, tạo nền tảng để địa phương phát triển mạnh kinh tế biển và dịch vụ trong khu vực Nam Trung Bộ.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch
VOV.VN - Nhằm tiếp tục thu hút du khách và duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Dồn lực thi công Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột
VOV.VN - Các nhà thầu Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đặc biệt là mốc thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

