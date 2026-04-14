Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, nổi bật trong chuỗi hoạt động sắp tới là Liên hoan du lịch biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 20-26/7.

Các hoạt động chính dự kiến tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4, với điểm nhấn là lễ khai mạc ứng dụng công nghệ AR, chồng ghép hình ảnh, hiệu ứng đồ họa 3D lên không gian thực.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian kết hợp đương đại phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Đó

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội quốc tế, lễ hội áo dài, không gian ẩm thực; cùng các sự kiện bên lề như hội thảo du lịch tàu biển quốc tế, triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội diều, lễ hội trái cây và các hoạt động thể thao biển.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Khánh Hòa 2026 với sự tham gia của khoảng 35 đơn vị, gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc và diễu hành xe tuyên truyền, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa việc tổ chức các sự kiện là một phần trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Điều quan trọng là phải xây dựng những sản phẩm đặc trưng, có trọng tâm và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Khánh Hòa.

“Du lịch là một trong bốn trụ cột của kinh tế Khánh Hòa. Định hướng, chương trình chúng ta đã có, tỉnh cũng đã ban hành chiến lược phát triển. Vấn đề là phải làm được những sản phẩm du lịch thực sự đặc sắc, không làm dàn trải theo kiểu cái gì cũng làm, mà phải lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó xây dựng một thương hiệu riêng cho Khánh Hòa, với quy mô và đẳng cấp, để chỉ cần nhắc đến là nhận diện ngay Khánh Hòa. Còn nếu chỉ trông vào các lễ hội tổ chức theo từng thời điểm thì sẽ không tạo được chiều sâu và sự phát triển lâu dài cho du lịch”, ông Nguyễn Long Biên cho biết.

