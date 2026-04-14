中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

Thứ Ba, 14:52, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm tiếp tục thu hút du khách và duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, nổi bật trong chuỗi hoạt động sắp tới là Liên hoan du lịch biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương – Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 20-26/7.

Các hoạt động chính dự kiến tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4, với điểm nhấn là lễ khai mạc ứng dụng công nghệ AR, chồng ghép hình ảnh, hiệu ứng đồ họa 3D lên không gian thực.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian kết hợp đương đại phục vụ khách du lịch tại Nhà hát Đó

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội quốc tế, lễ hội áo dài, không gian ẩm thực; cùng các sự kiện bên lề như hội thảo du lịch tàu biển quốc tế, triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội diều, lễ hội trái cây và các hoạt động thể thao biển.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Khánh Hòa 2026 với sự tham gia của khoảng 35 đơn vị, gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục dân tộc và diễu hành xe tuyên truyền, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện  văn hóa để thu hút du khách

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa việc tổ chức các sự kiện là một phần trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Điều quan trọng là phải xây dựng những sản phẩm đặc trưng, có trọng tâm và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến Khánh Hòa.

“Du lịch là một trong bốn trụ cột của kinh tế Khánh Hòa. Định hướng, chương trình chúng ta đã có, tỉnh cũng đã ban hành chiến lược phát triển. Vấn đề là phải làm được những sản phẩm du lịch thực sự đặc sắc, không làm dàn trải theo kiểu cái gì cũng làm, mà phải lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó xây dựng một thương hiệu riêng cho Khánh Hòa, với quy mô và đẳng cấp, để chỉ cần nhắc đến là nhận diện ngay Khánh Hòa. Còn nếu chỉ trông vào các lễ hội tổ chức theo từng thời điểm thì sẽ không tạo được chiều sâu và sự phát triển lâu dài cho du lịch”, ông Nguyễn Long Biên cho biết.

Tỉnh Khánh Hòa với lợi thế văn hóa, biển đảo đang thu hút đông đảo khách nước ngoài
Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tháng trải nghiệm du lịch Lâm Đồng thu hút trên 1,8 triệu lượt du khách

VOV.VN - “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025” đã diễn ra với rất nhiều các hoạt động Du lịch - Văn hoá - Nghệ thuật – Thể thao đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định tiềm năng và thế mạnh của du lịch Lâm Đồng.

Xu hướng du lịch kỳ nghỉ ngắn nhưng “chất” gia tăng dịp lễ 30/4-1/5

VOV.VN - “Micro-Holiday” - những kỳ nghỉ ngắn nhưng “chất” đang định hình xu hướng du lịch mới khi du khách tìm kiếm sự thư giãn nhanh, tiện lợi mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm.

Quảng Ninh sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

VOV.VN - Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 65.000 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu này, du lịch Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; đồng thời hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng bước vào mùa cao điểm.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực