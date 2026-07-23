Khánh Hòa thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, đón dòng vốn FDI ngành đóng tàu

Dự án do doanh nghiệp có 100% vốn Hàn Quốc đầu tư, tổng vốn hơn 528 tỷ đồng, trên diện tích hơn 12,7ha, công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Nhà máy chuyên sản xuất các khối kiện (Block) phục vụ đóng mới tàu thủy, là một công đoạn quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp đóng tàu.

Phối cảnh nhà máy gia công khối kiện (Block) đóng mới tàu thủy của Công ty Miboo Heavy Industries.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào quý I/2027, đưa vào vận hành trong quý II/2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý III/2027. Khi hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, sau đó nâng lên khoảng 500 lao động; đóng góp từ 10 đến 12 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương. Trước đó, một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là Công ty Sejin Heavy Industries cũng triển khai dự án Nhà máy sản xuất tại Khu kinh tế Vân Phong.

Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vân Phong đang mở rộng sản xuất công nghiệp đóng tàu.

Những dự án FDI trong lĩnh vực này được kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ gắn với lợi thế kinh tế biển của Khánh Hòa.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc hai dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp được triển khai, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển công nghiệp đóng tàu và công nghiệp phụ trợ tại địa phương.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

“Điều đáng ghi nhận là dự án không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mới mà còn góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngành đóng tàu tại Khánh Hòa. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với định hướng của tỉnh về phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng xác định công nghiệp là một trong bốn trụ cột, tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh”, ông Trần Minh Chiến nói.