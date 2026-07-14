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Khánh Hòa đầu tư hạ tầng cảng biển, mở cửa ngõ logistics cho Nam Tây Nguyên

Thứ Ba, 23:02, 14/07/2026
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VOV.VN - Chiều 14/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hội nghị giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển hạ tầng kinh tế biển của tỉnh.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa có không gian phát triển hơn 8.700 km², đường bờ biển gần 500 km cùng hệ thống các vịnh nước sâu Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang và Cà Ná. Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ hình thành 6 khu bến cảng và 4 trung tâm logistics. Trong đó, Bắc Vân Phong được định hướng trở thành cảng trung chuyển container quốc tế; Cam Ranh phát triển cảng tổng hợp gắn với logistics đa phương thức; Cà Ná là cảng nước sâu phục vụ công nghiệp, năng lượng và xuất nhập khẩu.

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Các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến đầu tư logistics tại Khánh Hòa

Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Khánh Hòa cần phát triển đồng bộ cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics để hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, thay vì đầu tư riêng lẻ từng công trình. Vân Phong sẽ giữ vai trò cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế; Cam Ranh phát triển logistics chuyên biệt; còn hệ thống cảng cạn sẽ kết nối nguồn hàng từ Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Đầu tư cảng biển và cảng cạn hợp lý sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế biển.

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Tỉnh Khánh Hòa có đường bờ biển dài gần 500km thuận lợi phát triển cảng biển

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Vùng duyên hải của tỉnh Khánh Hòa phải làm sao khai thác có hiệu quả tối đa các cảng biển này thông qua việc kết nối với khu vực hàng hóa tại Nam Tây Nguyên. Thực tiễn hiện nay, các doanh nghiệp đang phải mượn container rỗng và chịu chi phí vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Làm sao để mời các nhà đầu tư vào cung cấp dịch vụ vận chuyển, logistic, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Từ đó, hình thành trung tâm vận chuyển hàng hóa có quy mô lớn”.

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Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển cảng biển, cảng cạn và logistics với doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận về phát triển cảng xanh, cảng thông minh, logistics số và kết nối vận tải đa phương thức. Ban tổ chức đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp, mở ra cơ hội thu hút thêm nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải của khu vực.

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Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, nhiều đại biểu tập trung phân tích chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đề nghị ưu tiên tái đầu tư thành quả tăng trưởng cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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