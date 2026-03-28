Khoa học công nghệ “kích hoạt” tăng trưởng mới cho ngành chăn nuôi, thú y Việt Nam

Đây là lần đầu tiên một hội nghị khoa học công nghệ quy mô quốc gia được tổ chức riêng cho lĩnh vực chăn nuôi – thú y, ngành hiện đóng góp khoảng 26–28% giá trị sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu hộ dân.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành đang chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô hàng hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến

Thực tế cho thấy, ngành chăn nuôi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 4,5 - 6%/năm trong suốt một thập kỷ qua, thuộc nhóm các quốc gia chăn nuôi hàng đầu thế giới. Riêng năm 2025, sản lượng đạt 8,66 triệu tấn thịt hơi, 21,4 tỷ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa tươi; giá trị xuất khẩu toàn ngành đạt trên 2,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như phụ thuộc vào nguồn giống và vật tư nhập khẩu, nguy cơ dịch bệnh, áp lực an toàn thực phẩm và yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường, giảm phát thải.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, tạo nền tảng để ngành chăn nuôi - thú y chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Ngay sau phiên khai mạc, hội nghị bước vào phiên toàn thể, tập trung đánh giá kết quả nghiên cứu giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất định hướng chương trình khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2030. Các tham luận xoay quanh những vấn đề cốt lõi như phát triển giống vật nuôi chất lượng cao, công nghệ dinh dưỡng, kiểm soát dịch bệnh, phát triển vaccine, hạn chế kháng kháng sinh và chuyển đổi số trong quản lý.

Chiều cùng ngày, hội nghị tổ chức 6 phiên chuyên đề song song về lợn, gia cầm, gia súc nhai lại, sức khỏe vật nuôi, công nghệ vaccine và an toàn thực phẩm. Nhiều giải pháp mới được chia sẻ như ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống, chăn nuôi thông minh, truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu.

Điểm nhấn của hội nghị là khu trưng bày sản phẩm và công nghệ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần kết nối nghiên cứu với sản xuất và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Theo ban tổ chức, hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển ngành theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể và nâng cao năng lực tự chủ trước những biến động của thị trường và dịch bệnh.