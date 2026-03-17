中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm du lịch nuôi vịt, chăn trâu, câu cá

Thứ Ba, 17:36, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm du lịch đồng quê như cho đàn vịt ăn, cưỡi trâu, câu cá tại Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị.

Khi đến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều du khách quốc tế tìm đến nông trại Duck Farm có địa chỉ ở thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị trải nghiệm dịch vụ “massage vịt”, chăn trâu và các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp đậm chất đồng quê. Nằm yên bình bên một nhánh sông Son thơ mộng, nông trại đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm hứng cho những người yêu thiên nhiên.

Nông trại này có diện tích hơn 1,3 ha được bao quanh bởi những đồi keo tràm xanh mướt. Nơi đây mang đến một góc trải nghiệm khác biệt khi du lịch tại vùng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Du khách thích thú khi bầy vịt con quấn quanh chân mình

 

Du khách có thể đặt vịt con đứng trên tay hoặc chân để cho ăn

 

Du khách chụp ảnh bên cạnh con trâu

 

Du khách trải nghiệm chăn vịt trong không gian đồng quê Việt Nam

 

Anh Trần Quốc Hoàn, chủ nông trại Duck Farm Phong Nha đã huấn luyện bầy vịt phục vụ các hoạt động trải nghiệm của du khách

 

2 du khách đến từ nước Anh thích thú khi ôm những chú vịt trên tay

 

Du khách Tim, đến từ nước Anh cho biết, đây là trải nghiệm rất thú vị

 

Vịt được huấn luyện từ nhỏ nên khá thân thiện với con người

 

Sau khi chăn vịt, du khách tìm đến thú vui câu cá

 

Thời gian trải nghiệm tại nông trại khoảng 2 tiếng đồng hồ, giá vé 120.000 đồng mỗi người

 

“Ngôi nhà xanh” của phụ nữ Quảng Trị bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ người nghèo

VOV.VN - Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, để lại dấu ấn đậm nét. Trong đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, vừa giữ vệ sinh môi trường, vừa gây quỹ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Phong Nha- Kẻ Bàng du lịch trải nghiệm đồng quê nông trại du khách nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

Lễ hội Đập trống - Đêm hẹn ước của trai gái người Ma Coong giữa đại ngàn

VOV.VN - Sau rằm tháng Giêng, người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị lại tụ hội trong lễ hội đập trống - một nghi lễ văn hóa đặc sắc giữa đại ngàn Trường Sơn. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh cầu mùa, lễ hội còn là đêm giao duyên độc đáo, nơi trai gái gặp gỡ, hẹn hò và nên duyên giữa tiếng trống rộn ràng.

Đón những du khách đầu tiên xông đất tại "Vương quốc hang động Quảng Bình"

VOV.VN - Sáng 1/1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2024.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực