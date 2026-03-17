Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm du lịch nuôi vịt, chăn trâu, câu cá
VOV.VN - Nhiều du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm du lịch đồng quê như cho đàn vịt ăn, cưỡi trâu, câu cá tại Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị.
Khi đến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều du khách quốc tế tìm đến nông trại Duck Farm có địa chỉ ở thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị trải nghiệm dịch vụ “massage vịt”, chăn trâu và các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp đậm chất đồng quê. Nằm yên bình bên một nhánh sông Son thơ mộng, nông trại đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm hứng cho những người yêu thiên nhiên.
Nông trại này có diện tích hơn 1,3 ha được bao quanh bởi những đồi keo tràm xanh mướt. Nơi đây mang đến một góc trải nghiệm khác biệt khi du lịch tại vùng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.