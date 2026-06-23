Đắk Lắk thu 9.600 tỷ đồng từ du lịch 6 tháng đầu năm 2026

Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại Đắk Lắk, kịp thời nhận diện những tồn tại cần tháo gỡ để ngành du lịch phát triển bền vững.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 787 cơ sở lưu trú du lịch với gần 14.400 buồng phòng; 51 doanh nghiệp lữ hành và khoảng 28.100 lao động đang làm việc trong ngành du lịch. Trong 6 tháng đầu năm, Đắk Lắk đón hơn 5,3 triệu lượt du khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát làm công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đà tăng trưởng, công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường. Các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá công khai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đến nay, 100% đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá theo quy định; chưa ghi nhận phản ánh của du khách về tình trạng ép giá, chặt chém hay mất an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy công tác quản lý du lịch vẫn còn một số hạn chế. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knuếc, nhiều khu, điểm du lịch đã đi vào hoạt động nhưng chưa được công nhận theo quy định, dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.

Đại biểu chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý du lịch.

“Mới công nhận được 9/50 điểm (theo quy định của Luật Du lịch năm 2017), các điểm còn lại có đảm bảo để hoạt động hay không hoặc là có đảm bảo an toàn cho du khách hay không, cần kiểm soát về chất lượng dịch vụ và đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho du khách. Khi mà kiểm tra, đánh giá được thì chúng ta mới có đánh giá chất lượng du lịch được”, bà Ngô Thị Minh Trinh nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, các loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn phát triển nhanh nhưng còn thiếu hành lang pháp lý đồng bộ. Phần lớn doanh nghiệp du lịch trên địa bàn có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực hạn chế, gặp khó khăn trong đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm: “Đội ngũ lao động tham gia thấp, chưa tương xứng, tỉ lệ thu hút lao động để phục vụ cho ngành và tỉ lệ tham gia bảo hiểm của người lao động cũng chưa đạt. Vấn đề này thì trong ngành cần phối hợp với các chủ cơ sở cũng như là ngành bảo hiểm xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm sao phải tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia trong lao động thì phải tham gia đóng bảo hiểm, giúp cho việc an sinh xã hội sau này”.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk làm rõ những nội dung đoàn giám sát đặt ra tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ và rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo điều kiện cho du lịch địa phương phát triển bền vững.

Theo ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, ngành du lịch cần sớm hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, chuẩn hóa hoạt động của các khu, điểm du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của ngành.

“Qua giám sát nhận thấy chúng ta cần sớm xây dựng những bộ tiêu chí về du lịch để cho doanh nghiệp phát triển du lịch của tỉnh thấy được mình đang làm được những gì, cái gì chưa được để cố gắng và phấn đấu. Thứ hai nữa, nâng cấp các doanh nghiệp từ các điểm du lịch tự phát trở thành các điểm du lịch được công nhận và nâng cấp thành các doanh nghiệp phát triển du lịch tham gia vào nền kinh tế, đóng góp vào GRDP và tham gia nộp thuế Nhà nước, đồng thời tạo sự tin tưởng để khách du lịch tin tưởng sử dụng dịch vụ”.

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