Đền bù, tái định cư khu vực ngoài đê sông Hồng (Hà Nội): Mấu chốt tạo đồng thuận

Trong đó, khâu giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ tiên quyết, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, đặc biệt là những đảng viên theo đúng tinh thần nêu gương trong cộng đồng dân cư.

Phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng (phường Hồng Hà) những ngày này mang một diện mạo hoàn toàn khác. Ảnh Trung Tuyến.

Đường Vạn Kiếp những ngày này, nhiều ngôi nhà cách đây gần một tháng còn nguyên vẹn giờ chỉ còn lại những mảng tường nham nhở. Sắt thép, gạch ngói ngổn ngang khắp nơi.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố 85, phường Hồng Hà – là một trong những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo. Ngày nào ông Thịnh cũng có mặt ở công trường, vừa vì thói quen hàng ngày, vừa làm nhiệm vụ giám sát, đảm bảo an ninh trật tự.

Sâu trong ánh mắt của người đàn ông gắn bó hơn 40 năm ở phố Vạn Kiếp ánh lên sự tiếc nuối về nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm, của bản thân, gia đình, của cả những người hàng xóm thân thuộc. Ông hiểu rằng, việc ông và nhiều hộ gia đình chấp nhận di dời, nhường chỗ cho dự án cầu Trần Hưng Đạo, chính là góp phần tạo nên cột mốc phát triển mới cho Thủ đô.

“Đảng Ủy, HĐND, UBND, MTTQ cùng bà con trong khu vực đều mong muốn có một cây cầu mới để làm đẹp cho Hà Nội. Để có được sự thành công như hôm nay là nhờ sự đi sâu đi sát của Đảng ủy, UBND, MTTQ cùng các hội đoàn thể đến từng nhà dân, động viên. Tâm lý ai cũng có sự tiếc nuối vì nó gắn bó với kỷ niệm ấu thơ vì từ bé mình lớn lên ở đây nhưng để đồng lòng với sự phát triển chung thì mọi người đều sẵn sàng chia sẻ”.

Công tác đền bù, tái định cư phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo và các công trình trọng điểm ven sông Hồng tại Hà Nội đang được đẩy nhanh với nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù. Đối thoại minh bạch, giá đền bù hợp lý cùng chính sách tái định cư ưu đãi được xem là mấu chốt tạo sự đồng thuận trong người dân vùng giải phóng mặt bằng. Ảnh Trung Tuyến.

Trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh thuộc vị trí 1 phố Vạn Kiếp, được hưởng mức đền bù trị giá 109 triệu đồng một m2 theo khung giá đất tại Nghị quyết 52 năm 2025 của HĐND TP. Hà Nội. Đồng thời, những hộ gia đình thuộc diện nhà nước thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo, được mua đất tái định cư thuộc địa bàn xã Thư Lâm (thuộc địa bàn huyện Đông Anh cũ, phía Đông Bắc Hà Nội) với giá 11 triệu đồng một m2.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Thịnh, UBND phường Hồng Hà cũng xin được chủ trương và cơ chế cho các hộ dân tại địa bàn: “Đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng các cấp lãnh đạo UBND phường Hồng Hà cũng đề xuất với UBND TP. Hà Nội xem xét cho những trường hợp nhà ở vị trí 4 lên vị trí 3. Đấy là một điều bà con rất phấn khởi”.

Đồng tình với ông Thịnh, nhiều người dân ở phố Vạn Kiếp thuộc diện được đền bù còn cho rằng, mức giá được mua đất tái định cư rất rẻ so với mặt bằng thị trường. Đơn cử như đất tại xã Thư Lâm đang được giao dịch phổ biến ngoài thị trường ở mức 80 triệu đến trên 100 triệu đồng.

“Trong ngõ được đền bù 48 triệu/m2. Có 4 mức đền bù, được tái định cư sang Đông Anh chỉ có 11 triệu/m2 rẻ ơi là rẻ", người dân cho hay.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lê Hồng Thắng - Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, ngoài việc công khai chủ trương đầu tư, lãnh đạo Đảng ủy, UBND còn tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân về các quy định pháp luật liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Hàng loạt công trình, nhà ở đã được phá dỡ để chuẩn bị mặt bằng thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng. Ảnh Trung Tuyến.

“Ngoài nội dung công khai, minh bạch tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan dự án, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uy bản nhân dân, Mặt trận tổ quốc phường còn tập trung vào công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là các cuộc đối thoại tuyên truyền, giải thích các thắc mắc về tính pháp lý, công khai minh bạch cũng như quy định pháp luật”, ông Thắng nói.

Theo thống kê của thành phố Hà Nội, tổng diện tích thu hồi đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo vào khoảng hơn 309 nghìn m². Trong đó phần diện tích thuộc địa bàn phường Hồng Hà là hơn 44 nghìn m², có 281 trường hợp thuộc diện tái định cư.

Đề cập những hộ thuộc diện đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, theo ông Lê Hồng Thắng, UBND phường Hồng Hà thực hiện theo Quyết định số 40 năm 2026 của UBND TP. Hà Nội.

Trong đó, Thứ nhất, đất sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 15/10/1993 hoặc trước ngày 01/7/2014 đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 137, 138 Luật Đất đai 2024; Thứ hai, đất có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024) nhưng chưa sang tên sổ, đất được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch. 2 trường hợp này vẫn có thể được bồi thường theo quy định nếu đủ điều kiện.

Qua thực tiễn thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư tại phường Hồng Hà áp dụng tại các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, có thể nói, tinh thần đối thoại minh bạch, đề xuất các cơ chế ưu đãi, đặc thù từ cấp cơ sở, cấp thành phố là điều kiện tiên quyết cho sự đồng thuận trong nhân dân.