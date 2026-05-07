Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Năm, 16:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/5, tại phường Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Tây Nguyên.


Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi hướng tới tìm kiếm các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và công nghệ sinh học nhằm nâng cao giá trị nông sản, phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

phat dong cuoc thi khoi nghiep doi moi sang tao trong linh vuc nong nghiep hinh anh 1
Sự kiện thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, cá nhân, doanh nghiệp và startup tham gia.

Cuộc thi được chia thành nhiều bảng dành cho học sinh, sinh viên, cá nhân, doanh nghiệp và startup. Trong đó, giải Nhất bảng dành cho cá nhân/doanh nghiệp có tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng. Các dự án tiềm năng sau cuộc thi còn có cơ hội tham gia chương trình ươm mầm sáng tạo với mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/dự án. Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi đến ngày 31/7/2026.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành bệ phóng cho những “hạt giống” công nghệ mới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

phat dong cuoc thi khoi nghiep doi moi sang tao trong linh vuc nong nghiep hinh anh 2
Đại diện các sở, ngành nhấn nút phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao khu vực Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện đưa các ý tưởng công nghệ sớm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

“Trong giai đoạn hiện nay, đối với Nghị quyết 57 thì chúng ta có điều kiện rất thuận lợi trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, và trong đó có các lĩnh vực như về tự động hóa trong sản xuất, rồi ứng dụng AI, cái Big Data vào quản lý, rồi mã vùng trồng để nâng cao cái chất lượng giá trị nông sản. Do đó thì chúng tôi phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk tổ chức phát động cuộc thi khu vực này để nhằm tìm kiếm những ý tưởng để từ đó tiếp tục hỗ trợ các bạn phát triển, nâng cao dự án của mình, đặc biệt là ứng dụng mạnh vào thực tế để thành lập các doanh nghiệp mạnh để nâng cao giá trị nông sản thu hoạch cũng như là xuất khẩu." - ông Hiền chia sẻ thêm.

Hương Lý/VOV Tây Nguyên
