Đắk Lắk thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk vừa có buổi làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên về đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá, thời gian qua hoạt động phối hợp trong nghiên cứu khoa học và công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều đề tài bám sát thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề trong sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, việc thiếu hụt nhân lực chuyên sâu vẫn là thách thức lớn.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên về đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Tây Nguyên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, dữ liệu và công nghệ sinh học; gắn đào tạo với thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm công nghệ của tỉnh.

Theo TS. Đinh Hữu Hùng, Trưởng khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên, trong hợp tác thời gian tới, cần bám sát đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả cao nhất: “ Tôi nghĩ rằng là những đề tài tới đây, nếu như Sở Khoa học Công nghệ đặt hàng qua trường, nên bám sát vào những đặc thù. Đặc biệt, sau khi sáp nhập thì cũng nên bám sát vào những cái đặc thù ở phía Đông của tỉnh, trong đó có những nội dung mà hiện nay trong Nghị quyết 72 cũng đề cập tới về vấn đề điều chỉnh hay là phát triển đối với lĩnh vực y tế. Chúng ta bám sát vào đó thì sẽ mang lại được cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn”.

TS. Đinh Hữu Hùng, Trưởng khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, thời gian tới, cần bám sát đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả cao nhất trong các chương trình hợp tác.

Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk cho biết, sự phối hợp giữa Sở và Trường Đại học Tây Nguyên thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, việc thực hiện các chủ trương lớn, trong đó có Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực:

"Trong Nghị quyết 57 thì chuyển đổi số và đào tạo cán bộ về chuyển đổi số thời gian tới sẽ đẩy mạnh nội dung này. Đặc biệt là trong quy trình tuyển chọn các đề tài dự án để góp phần phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa tăng trưởng đạt mục tiêu hai con số của tỉnh Đắk Lắk", ông Phạm Gia Việt cho biết.

Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yên Nông ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác "3 nhà" .

Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai mô hình liên kết “3 nhà” (Nhà nước - Viện, trường - Doanh nghiệp) giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yên Nông, nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.