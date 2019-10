Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá tương đối ổn định, diễn biến linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của điều kiện thị trường.



Cụ thể, chỉ trong 2 ngày đầu tuần này, chỉ số USD Index trên thị trường quốc tế liên tục tăng cao, hiện đã tăng mạnh lên mức 99,2 điểm, cao nhất trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, trong nước, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chỉ tăng giảm trong biên độ nhẹ, thậm chí, ngày 1/10 lại đang có diễn biến đi ngang.

Phó Thống đốc NHNN cho rằng, không thể lấy tỷ giá làm công cụ đẩy mạnh xuất khẩu. (Ảnh minh họa)

Còn theo Báo cáo tình hình kinh tế 9 tháng của Tổng cục Thống kê, mặc dù kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ 0,25 điểm lãi suất vào giữa tháng 9, nhưng với phương thức điều hành tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm của NHNN, tỷ giá USD/VND không biến động mạnh.



Chỉ số giá USD tháng 9/2019 chỉ giảm 0,11% so với tháng trước; giảm 0,49% so với tháng 12/2018 và giảm 0,39% so với cùng kỳ năm 2018.



Nhờ đó, thanh khoản thị trường được đảm bảo, các giao dịch ngoại tệ diễn ra thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. NHNN mua ròng ngoại tệ, bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.



Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ thêm, Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đánh giá, chính sách tỷ giá hiện nay là hợp lý. Hiện, các nước đều phá giá, giảm giá hoặc tăng giá đồng nội tệ, nhưng tại Việt Nam, việc phá giá hay tăng giá ở Việt Nam còn phải tính đến vấn đề chung trong tổng thể nền kinh tế, để điều hành hợp lý, tạo sự ổn định và lợi ích tốt nhất cho thị trường như: xuất nhập khẩu, nợ công, cán cân thanh toán, tài khoản vãng lai...



Cũng theo ông Tú, thời gian qua, việc xuất khẩu chậm lại đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó chịu tác động chủ yếu bởi diễn biến thị trường thế giới khi xuất khẩu tại nhiều nền kinh tế lớn cũng giảm tốc. Do đó, không thể lấy tỷ giá làm công cụ thúc đẩy xuất khẩu, bởi khối lượng nhập khấu cũng rất lớn, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phần lớn nguyên phụ liệu, chỉ gia công.



“Thời gian tới, NHNN sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản của tổ chức tín dụng ở mức hợp lý để ổn định thị trường tiền tệ. Đồng thời, sẽ kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, can thiệp thị trường linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước khi có điều kiện thuận lợi”. Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay./.