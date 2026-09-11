Khu đô thị nghìn tỷ ở Gia Lai khó tìm nhà đầu tư

Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 ha, tại phường Pleiku, TP Pleiku trước đây. Dự án được quy hoạch gồm hơn 39 ha đất ở, 9,7 ha đất thương mại-dịch vụ, 56,6 ha sân golf và hơn 49 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải.

Ngoài biệt thự, nhà ở liền kề, dự án còn bố trí khoảng 8,4 ha xây dựng nhà ở xã hội. Từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của Khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống hơn 14.398 tỷ đồng; kéo dài thời gian thực hiện từ 60 lên 72 tháng và chuyển sang giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư.

Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở; giảm một phần đất thương mại-dịch vụ, đất công cộng và cây xanh.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Nếu như mà chúng ta điều chỉnh một, hai lần, ba lần và thậm chí nhiều lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn chúng ta bắt buộc phải hạ xuống, rồi cuối cùng mới bán được hàng, bởi vì chúng ta bán hàng mà”.