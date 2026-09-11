English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khu đô thị nghìn tỷ ở Gia Lai khó tìm nhà đầu tư

Thứ Sáu, 08:00, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được kỳ vọng mang lại trên 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. UBND tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án điều chỉnh quy hoạch và có thể xem xét lại giá khởi điểm của dự án

Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 ha, tại phường Pleiku, TP Pleiku trước đây. Dự án được quy hoạch gồm hơn 39 ha đất ở, 9,7 ha đất thương mại-dịch vụ, 56,6 ha sân golf và hơn 49 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải.

Ngoài biệt thự, nhà ở liền kề, dự án còn bố trí khoảng 8,4 ha xây dựng nhà ở xã hội. Từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của Khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống hơn 14.398 tỷ đồng; kéo dài thời gian thực hiện từ 60 lên 72 tháng và chuyển sang giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư.

Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở; giảm một phần đất thương mại-dịch vụ, đất công cộng và cây xanh.

khu do thi nghin ty o gia lai kho tim nha dau tu hinh anh 1

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Nếu như mà chúng ta điều chỉnh một, hai lần, ba lần và thậm chí nhiều lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại  giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn chúng ta bắt buộc phải hạ xuống, rồi cuối cùng mới bán được hàng, bởi vì chúng ta bán hàng mà”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai đấu giá Dự án Khu đô thị CK54 với giá khởi điểm hơn 2.200 tỷ đồng
Gia Lai đấu giá Dự án Khu đô thị CK54 với giá khởi điểm hơn 2.200 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku. Dự án có quy mô hơn 200 ha, với giá khởi điểm trên 2.200 tỷ đồng.

Gia Lai đấu giá Dự án Khu đô thị CK54 với giá khởi điểm hơn 2.200 tỷ đồng

Gia Lai đấu giá Dự án Khu đô thị CK54 với giá khởi điểm hơn 2.200 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku. Dự án có quy mô hơn 200 ha, với giá khởi điểm trên 2.200 tỷ đồng.

Sớm định giá để đền bù cho dân liên quan vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng
Sớm định giá để đền bù cho dân liên quan vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng

VOV.VN - Do khó khăn trong khâu định giá, gần một năm sau thảm họa vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng (Tuy Phong, Bình Thuận cũ), hàng trăm hộ dân vẫn mòn mỏi chờ đền bù.

Sớm định giá để đền bù cho dân liên quan vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng

Sớm định giá để đền bù cho dân liên quan vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng

VOV.VN - Do khó khăn trong khâu định giá, gần một năm sau thảm họa vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng (Tuy Phong, Bình Thuận cũ), hàng trăm hộ dân vẫn mòn mỏi chờ đền bù.

Cận cảnh những công trường không nghỉ lễ ở Gia Lai
Cận cảnh những công trường không nghỉ lễ ở Gia Lai

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc trên công trường Dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Phù Cát và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cận cảnh những công trường không nghỉ lễ ở Gia Lai

Cận cảnh những công trường không nghỉ lễ ở Gia Lai

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc trên công trường Dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Phù Cát và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao
Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.

Thần tốc dựng nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở Gia Lai
Thần tốc dựng nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở Gia Lai

VOV.VN - Chiến dịch thần tốc này huy động cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân để đưa gần 1.900 hộ dân vùng rốn lũ về nơi an cư an toàn, khang trang trước mùa mưa lũ.

Thần tốc dựng nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở Gia Lai

Thần tốc dựng nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở Gia Lai

VOV.VN - Chiến dịch thần tốc này huy động cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân để đưa gần 1.900 hộ dân vùng rốn lũ về nơi an cư an toàn, khang trang trước mùa mưa lũ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp