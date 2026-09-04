Sớm định giá để đền bù cho dân liên quan vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Lâm Đồng

Chiều 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, Giám đốc Sở đã ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc triển khai, xử lý các kiến nghị liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra cách đây gần 1 năm.

Theo đó, Sở này yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Tài chính cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Tuy Phong tiến hành rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống làm hư hỏng hơn 125 ha đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân. Ảnh: Đoàn Sĩ

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại về tài sản một cách kịp thời, công bằng và đúng quy định pháp luật, nhằm giúp người dân có thể sớm ổn định cuộc sống.

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức nghiên cứu, cử cán bộ nắm rõ về quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: Đoàn Sĩ

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước trong quá trình tham gia có ý kiến đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Khu vực vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Ảnh: B.H

Vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong xảy ra vào đêm 1/11/2025, khiến lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống khu dân cư khu vực phía dưới làm bé gái 13 tuổi tử vong. Đồng thời, làm hư hỏng hơn 125 ha đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; nhiều công trình hạ tầng, tuyến kênh thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.