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Cải chính

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 38.700 tỷ đồng sau 6 tháng

Thứ Tư, 06:47, 08/07/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tiêu cực.

Đến ngày 30/6, qua 55 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.042 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 28.663 tỷ đồng và hơn 4,57 triệu USD.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 59 văn bản chưa phù hợp với quy định và thực tiễn, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các sai phạm được phát hiện tại 22 báo cáo kiểm toán.

kiem toan nha nuoc kien nghi xu ly hon 38.700 ty dong sau 6 thang hinh anh 1
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Kiểm toán Nhà nước, tổ chức chiều 7/7/2026

Qua kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 tại một số tỉnh, thành phố, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Bộ Tài chính sớm hướng dẫn việc xác định kết dư ngân sách địa phương và kết dư ngân sách nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc do quy định hiện hành chưa thống nhất.

Theo kế hoạch năm 2026, Kiểm toán Nhà nước triển khai 173 đoàn kiểm toán. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tập trung kiểm toán các công trình, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác; đồng thời tăng cường kiểm toán việc xác định giá đất theo các nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ các cuộc kiểm toán trước ngày 30/10 và phát hành các báo cáo kiểm toán trước ngày 31/12 năm nay, tạo điều kiện chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Cùng với đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Ngọc Diệu/VOV1
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