Siết chặt kiểm soát, xử lý thực phẩm không an toàn ở Bắc Ninh

Theo ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, bên cạnh đại đa số các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm vẫn xuất hiện. Do vậy, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Các đội quản lý thị trường địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động nắm tình hình thị trường, phối hợp với lực lượng công an, hải quan, y tế tổ chức kiểm tra đột xuất tại các chợ đầu mối, kho hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm và các điểm tập kết hàng hóa ở các bến bãi.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hơn 440 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu, trị giá hàng hóa chờ xử lý và hàng hóa tiêu hủy... đạt gần 42,35 tỷ đồng; riêng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 29,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đội Quản lý thị trường số 9, Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm tình trạng thực phẩm không an toàn trên địa bàn.

Chỉ tính riêng trong tháng 4, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phát hiện, tịch thu và tiêu hủy nhiều lô hàng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ như: Rượu do nước ngoài sản xuất 500 chai; rau củ nhập thập cẩm 20 kg; táo đỏ và lê vàng 35 kg cùng hàng trăm kg quẩy các loại... Trong đó, nhiều sản phẩm có dấu hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu lưu thông ra thị trường.

Điển hình, tại phường Nếnh, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh, phát hiện 650 kg sản phẩm động vật đông lạnh “ba không” (không nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn mác). Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị thu giữ và tiêu hủy theo quy định.

Tại phường Cảnh Thụy và xã Đồng Việt, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện 2 hộ kinh doanh bày bán hàng trăm gói kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa hơn 26 triệu đồng.

Đặc biệt, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Võ Cường, phát hiện gần 6,3 tấn lạp xưởng nhập lậu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trị giá gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa được chứa trong kho với số lượng lớn, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa bàn. Chủ cơ sở bị xử phạt 115 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

“Thời điểm đầu năm, nhu cầu tiêu dùng và hoạt động lễ hội tăng cao nên một số đối tượng lợi dụng trà trộn hàng hóa kém chất lượng để tiêu thụ. Quan điểm của đội là xử lý nghiêm, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm nhằm tăng tính răn đe”, ông Nguyễn Văn Sỹ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như phát tờ rơi, treo pa nô, áp phích, thông tin trên các phương tiện truyền thông; tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

“Xác định người kinh doanh phải đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu thì mới giữ được uy tín lâu dài. Vì thế, chứng tôi chỉ nhập và bán các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng”, một chủ hộ kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn tại chợ Giàu (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, trong quý II, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội quản lý thị trường về kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh việc ký cam kết đối với những cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trường hợp đã ký cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Dự báo thời gian tới, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng cao trong mùa hè và các dịp lễ, nguy cơ vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu vẫn tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức của người kinh doanh và người tiêu dùng được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước đẩy lùi thực phẩm không an toàn, góp phần giữ vững kỷ cương thương mại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng", lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết.