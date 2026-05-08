Gia Lai sẽ đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp y tế cơ sở vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Sáu, 23:14, 08/05/2026
VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất việc triển khai hàng loạt chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư gần 300 tỷ đồng cho y tế cơ sở tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Gia Lai dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 24 trạm y tế xã thuộc khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Các hạng mục gồm mở rộng khối nhà chức năng, xây mới khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, siêu âm, cấp cứu ban đầu, hệ thống xử lý nước thải y tế và các công trình phụ trợ.

Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình này khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng và khoảng 72 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế như máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm cơ bản, thiết bị cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Gia Lai cũng đề xuất triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, hải đảo và đặc biệt khó khăn. Đối tượng được khám là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 6 tuổi. Việc khám sức khỏe sẽ gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn, phát hiện sớm bệnh tật và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng đang đăng ký xây dựng nghị quyết mới của HĐND tỉnh Gia Lai về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn. Chính sách này hướng tới đội ngũ y tế công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã biên giới, xã đảo và các cơ sở y tế công lập khác của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng địa phương vẫn thiếu bác sĩ ở một số chuyên khoa và tuyến y tế cơ sở. Việc ban hành chính sách mới được kỳ vọng góp phần giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vùng khó khăn.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Gia Lai thông qua đề án liên kết khai thác hiệu quả hạ tầng y tế
VOV.VN - Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ Hai mươi bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào mục đích liên doanh, liên kết. Qua đó, tỉnh phê duyệt cho bệnh viện liên doanh cùng Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai, với tổng mức đầu tư dự kiến là 357,2 tỷ đồng.

Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi
VOV.VN - Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.

Từ chợ quê lên sàn thương mại điện tử, lối mở cho nông sản Gia Lai đi xa
VOV.VN - Dù chỉ mới tiếp cận thương mại điện tử khoảng 2-3 năm, nông dân và hợp tác xã ở Gia Lai đã nhanh chóng tìm thấy lối mở cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Chuyển đổi số cho thấy, khi rào cản địa lý dần bị xóa nhòa, sản phẩm địa phương có cơ hội vươn xa hơn, đi nhanh hơn. 

