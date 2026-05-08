Gia Lai sẽ đầu tư gần 300 tỷ đồng nâng cấp y tế cơ sở vùng đặc biệt khó khăn

Tỉnh Gia Lai dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 24 trạm y tế xã thuộc khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Các hạng mục gồm mở rộng khối nhà chức năng, xây mới khu chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, siêu âm, cấp cứu ban đầu, hệ thống xử lý nước thải y tế và các công trình phụ trợ.

Tổng kinh phí dự kiến cho chương trình này khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng và khoảng 72 tỷ đồng để mua sắm thiết bị y tế như máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm cơ bản, thiết bị cấp cứu và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Gia Lai cũng đề xuất triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, hải đảo và đặc biệt khó khăn. Đối tượng được khám là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 6 tuổi. Việc khám sức khỏe sẽ gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn, phát hiện sớm bệnh tật và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng đang đăng ký xây dựng nghị quyết mới của HĐND tỉnh Gia Lai về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn. Chính sách này hướng tới đội ngũ y tế công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã biên giới, xã đảo và các cơ sở y tế công lập khác của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng địa phương vẫn thiếu bác sĩ ở một số chuyên khoa và tuyến y tế cơ sở. Việc ban hành chính sách mới được kỳ vọng góp phần giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vùng khó khăn.