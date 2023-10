Kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc tăng mạnh sau 9 tháng năm 2023

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 9 tháng năm 2023 Trung Quốc xuất khẩu vào Nga hàng hóa trị giá gần 81,5 tỷ USD, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2022 và nhập khẩu 94,9 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 9/2023, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 21,1 tỷ USD. Trong năm 2022, kim ngạch thương mại Nga - Trung Quốc đạt 190,27 tỷ USD, tăng 29,3% so với năm 2021.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng. (Ảnh: Global Look Press)

Lãnh đạo Nga và Trung Quốc trước đó đã đặt ra nhiệm vụ tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước, đưa kim ngạch thương mại từ 100 tỷ USD/năm vào năm 2018 lên 200 tỷ USD vào năm 2024.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quan hệ giữa Nga và Mỹ, phương Tây gặp nhiều khó khăn, khiến Nga ngày càng đẩy mạnh thực hiện chính sách hướng Đông, với trọng tâm là Trung Quốc. Nhiều khả năng, với đà tăng mạnh như trong ba quý năm 2023, kim ngạch thương mại Nga - Trung sẽ vượt mốc 200 tỷ USD ngay trong năm 2023.