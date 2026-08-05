Kinh doanh kim cương cần được bổ sung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tăng kiểm soát để bảo vệ người tiêu dùng

Liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và kim cương, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) đề xuất bổ sung hoạt động kinh doanh kim cương vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời rà soát các quy định đối với hoạt động kinh doanh vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ). Tuy nhiên, nội dung này chưa được tiếp thu, giải trình.

Theo đại biểu, những diễn biến phức tạp của thị trường vàng và kim cương thời gian qua, trong đó có các vụ việc liên quan đến PNJ cho thấy, cần nghiên cứu áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động kinh doanh kim cương nhằm tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn gian lận và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại biểuTrịnh Xuân An, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Bên lề phiên họp Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ đồng tình với đề xuất của đại biểu Trịnh Xuân An về việc nghiên cứu bổ sung hoạt động kinh doanh kim cương, đá quý vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, đây là đề xuất "rất có lý, rất đúng và trúng". Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến và sẽ nghiên cứu, rà soát không chỉ đối với lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý mà cả các ngành, nghề khác để xem xét bổ sung hoặc điều chỉnh trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng hoạt động kinh doanh kim cương, đá quý hiện chủ yếu được thực hiện cùng với kinh doanh vàng tại các cửa hàng, trong khi đây là mặt hàng có giá trị lớn nhưng cơ chế quản lý còn chưa tương xứng. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu đưa hoạt động kinh doanh kim cương, đá quý vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm tính minh bạch của thị trường.

Rà soát theo hướng thực chất

Ngoài đề xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương, đại biểu Trịnh Xuân An cũng kiến nghị tiếp tục rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng thực chất, không chỉ dừng ở việc cắt giảm số lượng mà cần xem xét toàn diện các quy định trong luật chuyên ngành. Theo đại biểu, dư địa để tiếp tục cắt giảm vẫn còn, song cần xây dựng các tiêu chí và "bộ lọc" rõ ràng để việc điều chỉnh danh mục bảo đảm ổn định, tránh tình trạng vừa cắt giảm lại tiếp tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Đại biểu cũng đề nghị giữ nguyên nhóm quy định liên quan đến tàu bay, thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Theo ông, lĩnh vực này đã được điều chỉnh tương đối đầy đủ trong Luật Phòng không nhân dân và các quy định hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về cấp phép, đăng ký, đăng kiểm cũng như phạm vi hoạt động. Do đó, việc chỉ bãi bỏ điều kiện đối với hoạt động kinh doanh mà vẫn giữ các điều kiện đối với nghiên cứu, chế tạo, nhập khẩu và xuất khẩu là chưa bảo đảm tính thống nhất.

Về kỹ thuật lập pháp, đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất gộp ba nhóm hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học thành một nhóm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đại biểu, đây là giải pháp kỹ thuật có thể giúp giảm thêm hai mục trong danh mục, vẫn bảo đảm mục tiêu cắt giảm 30% theo yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục theo hướng khoa học, hiện đại; đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng quản lý rủi ro, tăng cường hậu kiểm và quản lý theo đầu ra đối với sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào việc bổ sung hay loại bỏ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo ông, đây mới là giải pháp căn cơ để vừa tạo môi trường đầu tư thông thoáng, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.