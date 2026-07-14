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Khởi tố Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga liên quan đường dây buôn lậu kim cương

Thứ Ba, 16:24, 14/07/2026
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VOV.VN - Hoàng Thị Thanh Nga, người từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 vừa bị khởi tố liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Ngày 14/7, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết: Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

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Các bị can trong vụ án.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Đáng chú ý, Hoàng Thị Thanh Nga từng tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022) được tổ chức tại Bulgaria và giành danh hiệu Á hậu 1.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam. Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Trọng Phú/VOV.VN
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