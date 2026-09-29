Kinh tế Cần Thơ chuyển biến tích cực trong Quý 3/2026

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, trong quý III và tháng 9/2026, kinh tế thành phố có bước chuyển biến rõ nét trên 3 trụ cột quan trọng là tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước, tạo thêm động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm.

Theo báo cáo, xuất khẩu của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng. Cùng với đó, trong tháng 9, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 208 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 1.500 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, Cần Thơ cấp mới đăng ký kinh doanh cho 3.253 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 22.765 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm 3,04% nhưng vốn đăng ký tăng 18,69% so với cùng kỳ.

Đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những điểm sáng nổi bật của thành phố trong tháng 9/2026. Thành phố đã khẩn trương thực hiện phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, với tinh thần không để vốn chờ công trình, khối lượng chờ thanh toán.

Tính đến 29/9, thành phố đã giải ngân hơn 10.700 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt gần 60%. Đây là bước chuyển biến đáng kể so với cuối tháng 8, khi tỷ lệ giải ngân toàn thành phố mới đạt 29,2% kế hoạch, đứng thứ 33/34 tỉnh, thành phố. Chỉ trong 28 ngày của tháng 9, thành phố đã giải ngân thêm khoảng 5.056 tỷ đồng, gần bằng lũy kế giải ngân của 8 tháng trước đó. Kết quả này phản ánh sự vào cuộc đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố trong thực hiện đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công", góp phần tạo chuyển biến tích cực cho lĩnh vực đầu tư công sau thời gian giải ngân chậm trong nửa đầu năm.

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những điểm sáng nổi bật của thành phố trong tháng 9

Cũng theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, trong tháng 10 và quý IV/2026, thành phố xác định tiếp tục phát huy tinh thần thi đua cao điểm "90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công", duy trì nhịp độ giải ngân tích cực trong tháng 9 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Cùng với đó, thành phố tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, những chuyển biến tích cực trong quý III, đặc biệt trên các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách, đang tạo thêm động lực để Cần Thơ tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2026.