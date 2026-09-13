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Cần Thơ đầu tư gần 125 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở tại xã Châu Thành

Chủ Nhật, 16:53, 13/09/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng vừa ký Quyết định phê duyệt Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xẻo Chồi- Kênh Mới tại xã Châu Thành, với tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 1.048m, gồm 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 117m tại bờ trái kênh Cái Muồng, nối tiếp kè hiện hữu từ cầu Cái Muồng đến cầu Cái Muồng Bé; đoạn 2 dài khoảng 712m, cũng tại bờ trái kênh Cái Muồng, nối tiếp kè hiện hữu từ cầu Cái Muồng Bé đến trụ sở Công an xã; đoạn 3 dài khoảng 219m tại Vàm kênh Xẻo Chồi - Kênh Mới, từ cầu Xẻo Chồi đến cầu Chữ Y.

can tho dau tu gan 125 ty dong xay dung ke chong sat lo tai xa chau thanh hinh anh 1
Sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp tại thành phố Cần Thơ, gây thiệt hại đến nhà ở, công trình hạ tầng và đời sống người dân

Với tổng mức đầu tư xây dựng gần 125 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xẻo Chồi - Kênh Mới được triển khai trong 2 năm 2026-2027. Mục tiêu của Dự án nhằm kịp thời phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; ngăn chặn sạt lở không tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào phía bên trong, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật.

can tho dau tu gan 125 ty dong xay dung ke chong sat lo tai xa chau thanh hinh anh 2
Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp gia cố, xử lý cấp bách, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân tại các khu vực xung yếu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra gần 330 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 35,5km, khiến hơn 100 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn hoặc ảnh hưởng, đồng thời tác động đến hệ thống giao thông nông thôn, điện và nước.

Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, qua đó khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, xử lý cấp bách, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân tại các khu vực xung yếu. 

Tấn Phong/VOV- ĐBSCL
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