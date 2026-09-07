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Kinh tế Hàn Quốc cải thiện mạnh nhờ xuất khẩu và đầu tư liên quan hạ tầng AI

Thứ Hai, 13:19, 07/09/2026
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VOV.VN - Nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cải thiện mạnh, được hỗ trợ bởi xuất khẩu và đầu tư liên quan đến cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) ở trong và ngoài nước cũng như sản xuất công nghiệp được mở rộng.


Theo báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) đưa ra vào hôm nay (7/9), nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, dẫn đầu bởi các lĩnh vực gắn liền với xuất khẩu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI, sản xuất công nghiệp được mở rộng, bất chấp những bất ổn dai dẳng xung quanh các diễn biến ở Trung Đông.

Theo số liệu của KDI, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 7 đã tăng 3,1% so với tháng 6 trước đó, và dù mức tăng trưởng này chậm hơn so với mức tăng 4,4% trong tháng 6, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 2,9% của quý II. Điều này phản ánh sự cải thiện ổn định của nền kinh tế Hàn Quốc.

kinh te han quoc cai thien manh nho xuat khau va dau tu lien quan ha tang ai hinh anh 1
Nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Yonhap News

Xuất khẩu trong tháng 8 cũng tăng 68,7% so với cùng kỳ năm ngoái do lượng hàng bán dẫn xuất khẩu tăng hơn 200% nhờ giá chip tăng cao. Trước đó, số liệu do Hải quan Hàn Quốc công bố cũng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong 8 tháng đầu năm nay đạt mức 709,4 tỷ USD - vượt qua kỷ lục cả năm thiết lập trong năm ngoái. Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hàn Quốc là 1 trong những nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất, từ sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu đối với chip AI.

Lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc cũng tiếp tục duy trì mạnh mẽ, với đầu tư vào cơ sở vật chất tăng 24,9% trong tháng 7, nhờ chi tiêu tăng vào các cơ sở và thiết bị liên quan đến ngành bán dẫn.

Vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 từ mức 2% lên mức 3% - cao hơn dự báo của cả Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo đánh giá, sự bùng nổ xuất khẩu chip đang lan tỏa ngày càng rõ rệt sang tiêu dùng, đầu tư và tiền lương, làm tăng nguy cơ áp lực lạm phát trở nên dai dẳng hơn ngoài lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, KDI cũng lưu ý rằng, tiêu dùng cá nhân vẫn ở mức khiêm tốn do sự cải thiện kinh tế chung chưa hoàn toàn tác động đến thu nhập hộ gia đình. Doanh số bán lẻ trong tháng 7 cũng giảm 0,8%, đảo ngược mức tăng trưởng 3,9% trong tháng 6, do doanh số bán hàng hóa lâu bền giảm mạnh. Ngoài ra, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á cũng đang phải đối mặt với nhiều bất ổn, bao gồm chính sách thuế quan của Mỹ và tình trạng bất ổn địa chính trị kéo dài ở Trung Đông.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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