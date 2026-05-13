GDP của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu



Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, trong quý I năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt mức tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo các số liệu về kinh tế quốc tế được công bố đến thời điểm hiện tại, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu của thế giới.

Xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Mức tăng trưởng này cao hơn khá nhiều so với 1,4% của Indonesia và 1,3% của Trung Quốc. Đây được coi là dấu hiệu tích cực khi GDP của Hàn Quốc rơi vào tình trạng tăng trưởng âm, với mức -0,2%, và đứng thứ 38 trong số 41 nền kinh tế chủ yếu trong quý IV/2025.

Sự phục hồi ngoạn mục này được cho là nhờ vào mức tăng cao và bền vững của ngành xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm bán dẫn. Báo cáo nhanh của BOK cũng cho biết, trong quý I vừa qua, xuất khẩu của nước này tăng 5,1%, nhờ vào sức vươn của các sản phẩm tin học - bán dẫn. Trong đó, Samsung và SK Hynix đang dẫn đầu với các kim ngạch lần lượt là khoảng 39 tỷ và 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn tỏ ra hoài nghi, khi đặt câu hỏi, liệu kinh tế Hàn Quốc có tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao trong quý II năm nay hay không? Bản thân Chính phủ Hàn Quốc cũng thừa nhận tình hình tới đây sẽ rất khó khăn, khi những ảnh hưởng tiêu cực từ chiến sự Trung Đông sẽ trở nên nặng nề hơn trong quý II và nhận định những thay đổi sẽ là điều không thể tránh khỏi.