  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
GDP của Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu

Thứ Tư, 07:31, 13/05/2026
VOV.VN - Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ và chiến sự Trung Đông, GDP của Hàn Quốc vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực. 


Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, trong quý I năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt mức tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo các số liệu về kinh tế quốc tế được công bố đến thời điểm hiện tại, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các nền kinh tế chủ yếu của thế giới.

Xuất khẩu tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Mức tăng trưởng này cao hơn khá nhiều so với 1,4% của Indonesia và 1,3% của Trung Quốc. Đây được coi là dấu hiệu tích cực khi GDP của Hàn Quốc rơi vào tình trạng tăng trưởng âm, với mức -0,2%, và đứng thứ 38 trong số 41 nền kinh tế chủ yếu trong quý IV/2025.

Sự phục hồi ngoạn mục này được cho là nhờ vào mức tăng cao và bền vững của ngành xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm bán dẫn. Báo cáo nhanh của BOK cũng cho biết, trong quý I vừa qua, xuất khẩu của nước này tăng 5,1%, nhờ vào sức vươn của các sản phẩm tin học - bán dẫn. Trong đó, Samsung và SK Hynix đang dẫn đầu với các kim ngạch lần lượt là khoảng 39 tỷ và 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế vẫn tỏ ra hoài nghi, khi đặt câu hỏi, liệu kinh tế Hàn Quốc có tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng cao trong quý II năm nay hay không? Bản thân Chính phủ Hàn Quốc cũng thừa nhận tình hình tới đây sẽ rất khó khăn, khi những ảnh hưởng tiêu cực từ chiến sự Trung Đông sẽ trở nên nặng nề hơn trong quý II và nhận định những thay đổi sẽ là điều không thể tránh khỏi.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc
Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Hàn Quốc thúc đẩy dự án đóng tàu ngầm hạt nhân
Hàn Quốc thúc đẩy dự án đóng tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bắt đầu chuyến công du tới Mỹ nhằm thực hiện 2 mục tiêu quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo không chấp nhận bản án phúc thẩm

VOV.VN - Mặc dù Tòa án Cấp cao Seoul đã giảm nhẹ đáng kể hình phạt so với mức án sơ thẩm dành cho ông Han Duck Soo, nhưng cựu Thủ tướng Hàn Quốc vẫn quyết định kháng cáo.

