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Kinh tế số: Tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng

Thứ Hai, 11:08, 14/09/2026
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VOV.VN - Kinh tế số đang mở ra một không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp tăng năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường. Từ dữ liệu, AI, hạ tầng số đến nguồn nhân lực, đâu là cơ hội, đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ?

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 đạt hơn 14%, tương đương khoảng 72 tỷ USD, tăng 1,64 lần so với năm 2020. Kết quả này cho thấy kinh tế số đang ngày càng đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, nhưng dư địa phát triển vẫn còn rất lớn. Giai đoạn mới đòi hỏi công nghệ, dữ liệu và các nguồn lực số không chỉ được mở rộng về quy mô, mà phải được chuyển hóa thành năng suất cao hơn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo thêm những giá trị mới cho nền kinh tế.

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 Các khách mời tham gia chương trình:

- Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng Phòng Chính sách, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương;

- Ông Bùi Quang Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

PV/VOV1
Tag: VOV kinh tế số doanh nghiệp số dữ liệu số tăng trưởng kinh tế tăng năng suất
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