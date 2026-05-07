中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kinh tế thế giới phục hồi chậm giữa những cơn “gió ngược”

Thứ Năm, 07:30, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kinh tế thế giới năm 2026 được dự báo giảm tốc khi đà phục hồi suy yếu trước áp lực lạm phát, lãi suất cao, tăng trưởng phân hóa và căng thẳng địa chính trị. Những “cơn gió ngược” gia tăng đang chi phối triển vọng toàn cầu.

Triển vọng kinh tế toàn cầu bị bao phủ bởi căng thẳng địa chính trị leo thang cùng những bất ổn khác như lạm phát, lãi suất và sự tăng trưởng thiếu đồng đều giữa các khu vực. Đà tăng trưởng suy yếu khi các nền kinh tế lớn vẫn phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, trong khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự bứt phá. Bên cạnh đó, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và những gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục tạo ra các “cơn gió ngược” cản trở đà phục hồi.

Dù vậy, kinh tế thế giới không hoàn toàn thiếu điểm sáng, khi một số lĩnh vực như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh vẫn duy trì động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển khiến bức tranh chung trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2026 được nhìn nhận như một trạng thái “cân bằng mong manh” giữa cơ hội phục hồi và rủi ro suy giảm, đòi hỏi các quốc gia phải linh hoạt hơn trong điều hành chính sách để thích ứng với những biến động khó lường.

kinh te the gioi phuc hoi cham giua nhung con gio nguoc hinh anh 1
Ảnh minh họa

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc​​

Theo đánh giá của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), tăng trưởng GDP thực tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ chậm lại từ 3,3% vào năm 2025 xuống 3,0% vào năm 2026 trước khi tăng lên 3,1% vào năm 2027.

Phân tích của PIIE  cho thấy, những gián đoạn liên quan đến cuộc chiến tại Iran - bao gồm cả thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng - đã làm giảm tăng trưởng GDP dự kiến, đẩy lạm phát lên cao và khiến triển vọng trở nên bất ổn hơn. Sự bùng nổ chiến tranh ở Trung Đông đã tạo ra một cú sốc đáng kể khi khoảng một phần tư lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi cũng vận chuyển một lượng lớn khí đốt tự nhiên, phân bón, và các nguyên liệu thô khác. Sự gián đoạn đối với các dòng chảy này đã gây ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết quả là, triển vọng tăng trưởng đã bị hạ thấp và lạm phát dự kiến ​​sẽ cao hơn ở nhiều quốc gia.

Trong dự báo cơ bản, giá năng lượng sẽ giảm vào cuối năm nay, nhìn chung phù hợp với thị trường tương lai, cho phép tăng trưởng ổn định sau giai đoạn suy yếu. Nhưng vẫn tồn tại rủi ro giảm đáng kể. Trong trường hợp căng thẳng leo thang trở lại và giá dầu tăng lên mức cao 150 USD/thùng trước khi giảm xuống, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm.

kinh te the gioi phuc hoi cham giua nhung con gio nguoc hinh anh 2
Sự gián đoạn dòng chảy năng lượng do căng thẳng ở Trung Đông đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu. (Ảnh minh họa: PIIE)

Tại nền kinh tế số 1 thế giới là Hoa Kỳ, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được hỗ trợ bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng. Tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ dự kiến ​​sẽ chậm lại từ 2,1% năm 2025 xuống còn 2,0% vào năm 2026 và 1,9% vào năm 2027. Lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) dự kiến ​​sẽ đạt 3,1%. Lạm phát tổng thể dự kiến ​​sẽ giảm xuống 2,2% vào năm 2027, với lạm phát lõi giảm dần xuống 2,8%.

Tăng trưởng ở các nền kinh tế phát triển khác đang yếu trong ngắn hạn, chủ yếu phản ánh tác động từ giá năng lượng tăng cao, nhưng dự kiến ​​sẽ phục hồi vào năm tới khi cú sốc giảm dần và các yếu tố chu kỳ tái khẳng định vai trò của mình. Tại khu vực đồng euro, chi phí năng lượng tăng cao đang gây áp lực nặng nề lên hoạt động kinh tế trong năm nay, với dự báo tăng trưởng sẽ vẫn ở mức thấp trước khi tăng nhẹ vào năm 2027. Nhật Bản cũng đối mặt với những khó khăn tương tự, với sự hỗ trợ tài chính dự kiến ​​sẽ bù đắp phần nào vào năm tới và giúp hỗ trợ sự phục hồi tăng trưởng. Vương quốc Anh cũng đang chứng kiến ​​tăng trưởng yếu trong ngắn hạn, do giá năng lượng tăng cao làm trầm trọng thêm tác động của việc thắt chặt chi tiêu và nhu cầu nội địa vốn đã yếu.

Trong số các nền kinh tế thị trường mới nổi, tăng trưởng vẫn không đồng đều. Trung Quốc tiếp tục hưởng lợi từ xuất khẩu mạnh mẽ, nhưng sự suy thoái thị trường bất động sản đang gây áp lực lên nhu cầu nội địa. Ấn Độ vẫn là một trong những nền kinh tế mới nổi lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, mặc dù tăng trưởng có thể bị kìm hãm phần nào do sự phụ thuộc vào năng lượng. Brazil đối mặt với tăng trưởng chậm trong bối cảnh bất ổn chính sách, chi phí đầu vào cao hơn và những thách thức cấu trúc đang diễn ra. Tăng trưởng của Nga có khả năng vẫn yếu mặc dù được hỗ trợ phần nào từ giá năng lượng tăng cao.

Hai kịch bản cho kinh tế thế giới 2026

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế toàn cầu có thể xấu đi nếu xung đột Trung Đông kéo dài, làm tăng giá dầu và áp lực lạm phát. IMF cho biết, nếu chiến sự kéo dài đến năm 2027 và giá dầu lên khoảng 125 USD/thùng, lạm phát toàn cầu có nguy cơ leo thang mạnh. IMF nhận định giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng đã kích hoạt kịch bản "bất lợi", với tăng trưởng toàn cầu năm 2026 có thể giảm còn 2,5% và lạm phát tăng lên 5,4%.

Trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng dự báo đạt 3,1% và lạm phát 4,4%. Tuy nhiên, kịch bản nghiêm trọng hơn có thể khiến tăng trưởng chỉ còn 2% và lạm phát lên 5,8% nếu xung đột tiếp diễn.

Lãnh đạo IMF nhấn mạnh rằng thị trường năng lượng đang đóng vai trò then chốt trong việc định hình triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu. Nếu giá dầu tiến sát mốc 125 USD/thùng, chi phí sản xuất và vận chuyển sẽ tăng mạnh, từ đó lan rộng sang giá hàng hóa tiêu dùng, gây sức ép trực tiếp lên thu nhập thực tế của người dân và khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

Theo đánh giá của IMF, nguy cơ lớn nhất nằm ở việc các nền kinh tế phản ứng không đồng bộ trước biến động giá năng lượng. Khi nguồn cung bị thu hẹp, nhu cầu buộc phải điều chỉnh theo, nếu không áp lực lạm phát sẽ bùng phát mạnh hơn và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến.

Cảnh báo của IMF được đưa ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vốn đã chịu nhiều sức ép từ tăng trưởng chậm lại, nợ công cao và những bất ổn địa chính trị ngày càng phức tạp. Nếu kịch bản xấu xảy ra, không chỉ các nền kinh tế đang phát triển mà cả các quốc gia phát triển cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc ổn định tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

KT the gioi.jpg

Cú sốc đối với kinh tế toàn cầu do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Triển vọng kinh tế toàn cầu trở nên u ám do xung đột ở Trung Đông đã làm đình trệ đà tăng trưởng và gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là nguồn cung năng lượng. Do đó, cần có các chính sách đúng đắn và sự hợp tác toàn cầu mạnh mẽ hơn để hạn chế thiệt hại.

Trần Ngọc/VOV.VN (lược dịch)
Nguồn: IMF, PIIE
Tag: Kinh tế thế giới kinh tế thế giới năm 2026 dự báo kinh tế thế giới lạm phát lãi suất tăng trưởng kinh tế toàn cầu triển vọng kinh tế toàn cầu căng thẳng địa chính trị xung đột ở Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu
IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4 ra tuyên bố chung cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra cú sốc lớn và không đồng đều đối với kinh tế toàn cầu.

IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu

IEA, IMF và Ngân hàng Thế giới cảnh báo cú sốc năng lượng và kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Lãnh đạo Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) ngày 13/4 ra tuyên bố chung cảnh báo cuộc chiến ở Trung Đông đang gây ra cú sốc lớn và không đồng đều đối với kinh tế toàn cầu.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?
Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào diện theo dõi cao nhất về sở hữu trí tuệ
Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào diện theo dõi cao nhất về sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ mới công bố, bởi tùy thuộc vào kết quả tham vấn và đánh giá, nếu có khởi xướng điều tra kéo dài rất dễ dẫn tới các biện pháp thương mại bất lợi, trong đó có biện pháp về thuế quan.

Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào diện theo dõi cao nhất về sở hữu trí tuệ

Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào diện theo dõi cao nhất về sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Các doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ mới công bố, bởi tùy thuộc vào kết quả tham vấn và đánh giá, nếu có khởi xướng điều tra kéo dài rất dễ dẫn tới các biện pháp thương mại bất lợi, trong đó có biện pháp về thuế quan.

Từ chợ quê lên sàn thương mại điện tử, lối mở cho nông sản Gia Lai đi xa
Từ chợ quê lên sàn thương mại điện tử, lối mở cho nông sản Gia Lai đi xa

VOV.VN - Dù chỉ mới tiếp cận thương mại điện tử khoảng 2-3 năm, nông dân và hợp tác xã ở Gia Lai đã nhanh chóng tìm thấy lối mở cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Chuyển đổi số cho thấy, khi rào cản địa lý dần bị xóa nhòa, sản phẩm địa phương có cơ hội vươn xa hơn, đi nhanh hơn. 

Từ chợ quê lên sàn thương mại điện tử, lối mở cho nông sản Gia Lai đi xa

Từ chợ quê lên sàn thương mại điện tử, lối mở cho nông sản Gia Lai đi xa

VOV.VN - Dù chỉ mới tiếp cận thương mại điện tử khoảng 2-3 năm, nông dân và hợp tác xã ở Gia Lai đã nhanh chóng tìm thấy lối mở cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Chuyển đổi số cho thấy, khi rào cản địa lý dần bị xóa nhòa, sản phẩm địa phương có cơ hội vươn xa hơn, đi nhanh hơn. 

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp