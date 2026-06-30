Lai Châu kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc

Mở "luồng xanh", rút ngắn 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh Lai Châu có hơn 265 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giữ vị trí quan trọng trong kết nối giao thương với các tỉnh Tây Bắc và thị trường phía Tây Nam Trung Quốc. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư, Lai Châu có điều kiện thuận lợi để mở rộng kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế.

Lai Châu có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu, lâm nghiệp, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế cửa khẩu.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc hội nghị

Về định hướng phát triển, tỉnh Lai Châu đã điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mô hình phát triển "một trục - hai vùng - ba trụ cột - bốn khâu đột phá", nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, xây dựng Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thành công đối với các nhà đầu tư.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đã triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên xử lý hồ sơ, cam kết rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Thu hút đầu tư phải đi cùng phát triển xanh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, với vị trí địa lý thuận lợi, Lai Châu mở ra một cửa ngõ kết nối vùng Tây Bắc với ASEAN. Cùng với đó là hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng sinh học, khoáng sản, đất đai và những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, tạo nên không gian phát triển mới và nhiều dư địa thu hút đầu tư.

"Lai Châu có khát vọng vươn lên mạnh mẽ để cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh quyết liệt triển khai chủ trương phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; đồng thời đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Lai Châu là một trong những địa phương tiên phong trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính, qua đó tạo dựng không gian phát triển rất thuận lợi cho giai đoạn tới", Phó Thủ tướng nói.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng thống nhất phương châm: "Đã cam kết là phải làm, đã đầu tư là phải hiệu quả, đã phát triển là phải bền vững".

Theo Phó Thủ tướng, các lĩnh vực có tiềm năng nổi bật của Lai Châu gồm: năng lượng tái tạo, công nghiệp dược liệu, nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá, thể thao. Đây đều là những ngành có dư địa phát triển lớn nếu được khai thác theo hướng xanh và bền vững. Đặc biệt, địa phương cần thay đổi tư duy trong thu hút đầu tư.

"Cơ hội là một vấn đề, nhưng sự lựa chọn còn quan trọng hơn vì mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải rất bền vững", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo đó, các dự án đầu tư không chỉ cần mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phải gắn với trách nhiệm xã hội, tạo việc làm cho đồng bào các dân tộc, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái để gìn giữ lâu dài những giá trị tự nhiên của Lai Châu.

Đối với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý, thu hút được nhà đầu tư đã khó nhưng giữ chân doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh còn khó hơn. Tỉnh cần tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình triển khai dự án, từ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư đến tháo gỡ các khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, Lai Châu cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tập trung phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư” cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh để tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là sớm triển khai các dự án giao thông chiến lược như tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối sẽ mở ra không gian phát triển mới không chỉ cho Lai Châu mà còn cho toàn vùng Tây Bắc.

Khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng Lai Châu trong quá trình phát triển, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng thông điệp "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội" sẽ sớm được hiện thực hóa bằng những dự án hiệu quả, góp phần đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc.

Lai Châu quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026 VOV.VN - Kinh tế Lai Châu tiếp tục tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 8,73%, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khả quan. Tỉnh đang đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, hướng tới tăng trưởng hai con số.

"Tôi tin tưởng doanh nghiệp đầu tư tại Lai Châu sẽ thành công. Khát vọng hôm nay của Lai Châu sẽ trở thành cuộc sống hiện hữu của người dân, để Lai Châu xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và sự trao gửi của cộng đồng doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân gửi lời cảm ơn tới các lãnh Đảng và nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đồng hành và tin tưởng lựa chọn Lai Châu.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu khẳng định, tỉnh Lai Châu luôn xác định hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chính là thước đo chất lượng điều hành của chính quyền địa phương. Vì vậy, Lai Châu cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và bình đẳng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Địa phương cũng cam kết thực hiện đầy đủ, công khai các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định; tập trung nguồn lực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đã cam kết. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo niềm tin và sự yên tâm cho nhà đầu tư.

Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với 18 doanh nghiệp với tổng mức vốn đăng ký đạt trên 27.700 tỷ đồng và trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến trên 172.000 tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và văn hóa, du lịch.