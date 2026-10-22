Lãi suất hạ, bất động sản có phá thế "giằng co" để thanh khoản trở lại?

Lợi thế đang nghiêng về người mua nhà

Áp lực giá vốn, dư nợ ngân hàng và lo ngại ảnh hưởng mặt bằng giá khiến nhiều chủ đầu tư đưa ra các gói chính sách tài chính như hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán để kích cầu thanh khoản.

Nhiều chủ đầu tư tung chính sách bán hàng

Vinhomes vừa gây chú ý khi công bố chính sách hỗ trợ lãi suất tối đa 5 năm, với mức từ 3% đến 9%/năm tùy phương án khách hàng lựa chọn. Các kỳ hạn hỗ trợ từ 18-60 tháng, tương ứng mức lãi suất từ 3% tới 9%/năm.

Masterise cũng đưa ra phương án hỗ trợ người mua nhà vay ngân hàng, với chính sách miễn lãi 18-30 tháng, sau đó áp dụng mức lãi suất tối đa 7,5%/năm trong 2 năm tiếp theo.

Trong bối cảnh chung, MIK Group “tung” gói chính sách mua nhà "5 năm không lo gốc & lãi" để hỗ trợ khách hàng tại dự án phía Đông Hà Nội.

Có thể thấy, những chính sách bán hàng “hiếm thấy” trong giai đoạn cuối năm 2026 đang trực tiếp chia sẻ gánh nặng tài chính, mở ra cơ hội an cư cho người mua nhà.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn, đây được xem là giai đoạn dễ mua nhà. Người mua hiện nay đang có một lợi thế khá rõ: quyền lựa chọn và khả năng đàm phán tốt hơn trước, thậm chí có thể có những phương án riêng phù hợp cho từng người mua.

Trong bối cảnh thị trường biến động, các chính sách như giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, kéo dài thời gian thanh toán hay chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm đang giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho người mua.

“Nếu bối cảnh lãi suất vay mua nhà đi ngang vào cuối năm, người mua vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ các chính sách trợ lực mạnh mẽ từ phía chủ đầu tư. Đây là những ưu đãi đặc biệt mà trong điều kiện thị trường bình thường khách hàng rất hiếm khi có được”, ông Tuấn nói.

Giá nhà đã giảm mạnh, người mua nhà đang có nhiều lợi thế chọn sản phẩm

Còn ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư tại DKRA Group cho rằng, theo quy luật cung cầu, khi cảm thấy có thể mua được một bất động sản tốt ở mức giá “đủ hời” khi tận dụng chính sách bán hàng, người mua dễ dàng hơn trong việc ra quyết định xuống tiền sở hữu.

“Thời điểm hiện tại nếu đặt biến số lãi suất sang một bên thì thị trường bất động sản vẫn đang có những sự hậu thuẫn rất tốt đến từ nhu cầu ở thực”, ông Thắng nói.

Theo các chuyên gia trong ngành, người mua hiện nay thận trọng hơn, quan tâm nhiều hơn đến khả năng sử dụng, dòng tiền và giá trị thực của tài sản thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn. Trong thời gian tới, dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung vào những khu vực có hạ tầng tốt, tiện ích đầy đủ và nhu cầu ở thực cao.

Lãi suất hạ, bất động sản sẽ thế nào?

Theo giới đầu tư, “đỉnh lãi suất chính là đáy của bất động sản”, khi lãi suất hạ cũng là lúc bất bất động sản thanh khoản trở lại. Khi tâm lý cải thiện, bất động sản có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh và mức giá hợp lý có thể được quan tâm sớm hơn, đồng nghĩa với việc mức độ thương lượng cũng hẹp dần.

Lãi suất nhiều ngân hàng đã hạ

Chị Mỹ Anh, một nhà đầu tư bất động sản 3 năm nay cho biết, giai đoạn chuyển tiếp hiện nay là thời điểm để nhà đầu tư rà soát nguồn vốn, xác định khu vực mục tiêu và chuẩn bị tiêu chí lựa chọn tài sản.

“Đón đầu cơ hội không có nghĩa mua sớm bằng mọi giá, khi xuất hiện sản phẩm tốt với mức giá phù hợp nhà đầu tư sẽ xuống tiền”, chị Mỹ Anh nói.

Còn anh Nguyễn Văn Trọng, môi giới bất động sản tại Hà Nội cho rằng, khi lãi suất hạ nhiệt có thể cải thiện tâm lý người mua, tuy nhiên chưa đủ để tạo ra làn sóng giao dịch mới nếu chi phí vay thực tế vẫn còn cao và giá nhà vượt xa khả năng tài chính của phần đông khách hàng.

Theo anh Trọng, quyết định mua bất động sản hiện không chỉ phụ thuộc vào lãi suất mà còn gắn với thu nhập, khả năng trả nợ và kỳ vọng về giá trong tương lai.

“Dù lãi suất hạ nhưng người mua vẫn cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, nhà đầu tư thường đi trước đón đầu nên thường "gom hàng" khi thị trường xuất hiện sản phẩm giá rẻ", anh Trọng nói.

VARS khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản

Theo phân tích của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), với đặc thù sử dụng đòn bẩy nợ vay lớn, bất động sản là kênh đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất do biến động lãi suất.

Trong quá khứ, thị trường bất động sản từng trải qua chu kỳ suy giảm mạnh 2011 - 2013 khi lãi suất cho vay vượt ngưỡng 18-20%/năm, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đã phải bán tháo tài sản để cắt lỗ, khiến thị trường “đóng băng” kéo dài, giá nhà đất nhiều khu vực, kể cả khu trung tâm giảm 30 - 40%.

Theo VARS, một phần nguyên nhân đến từ tâm lý đầu tư dựa vào vốn vay ngắn hạn, trong khi dự án và tài sản bất động sản có chu kỳ đầu tư dài, khi chi phí vốn tăng đột ngột, dòng tiền bị đứt gãy, rủi ro mất thanh khoản gần như không thể tránh khỏi.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cũng khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản để hạn chế rủi ro tài chính.