中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 17:45, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại tỉnh Bắc Ninh gồm; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, do Công ty cổ phần Abey Holdings làm chủ đầu tư. Người nước ngoài được phép sở hữu tại công trình nhà ở hỗn hợp HH-OCT.

Dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (nay thuộc phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), do Công ty cổ phần Soho Capital làm chủ đầu tư. Phạm vi người nước ngoài được sở hữu nhà ở bao gồm các tòa nhà R1 và R2.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án nhà ở tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng nhà ở tại từng dự án và từng tòa chung cư mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu.

Rà soát số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp Giấy chứng nhận tại mỗi dự án.

hai du an nguoi nuoc ngoai duoc phep so huu nha o bac ninh hinh anh 1
Một Dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đồng thời thuộc nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI, với hàng chục nghìn chuyên gia và lao động nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc,...) đến sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu về nhà ở cho nhóm đối tượng này.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc hỗ trợ người nước ngoài mua, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh nhà ở xã hội sở hữu nhà ở người nước ngoài đầu tư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xây dựng 20 mô hình quần chúng bảo đảm trật tự giao thông tại Bắc Ninh
Xây dựng 20 mô hình quần chúng bảo đảm trật tự giao thông tại Bắc Ninh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố và địa phương xây dựng các mô hình tự quản về an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Xây dựng 20 mô hình quần chúng bảo đảm trật tự giao thông tại Bắc Ninh

Xây dựng 20 mô hình quần chúng bảo đảm trật tự giao thông tại Bắc Ninh

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp doanh nghiệp, nhà trường, tổ dân phố và địa phương xây dựng các mô hình tự quản về an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp
Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp, tập trung tại 15 xã, phường của tỉnh.

Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp

Thủ phủ vải thiều Bắc Ninh công nhận 143 nhà vườn đẹp

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp, tập trung tại 15 xã, phường của tỉnh.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp