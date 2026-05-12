Hai dự án người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở Bắc Ninh

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại tỉnh Bắc Ninh gồm; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, do Công ty cổ phần Abey Holdings làm chủ đầu tư. Người nước ngoài được phép sở hữu tại công trình nhà ở hỗn hợp HH-OCT.

Dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (nay thuộc phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), do Công ty cổ phần Soho Capital làm chủ đầu tư. Phạm vi người nước ngoài được sở hữu nhà ở bao gồm các tòa nhà R1 và R2.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án nhà ở tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng nhà ở tại từng dự án và từng tòa chung cư mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu.

Rà soát số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp Giấy chứng nhận tại mỗi dự án.

Một Dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đồng thời thuộc nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI, với hàng chục nghìn chuyên gia và lao động nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc,...) đến sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu về nhà ở cho nhóm đối tượng này.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc hỗ trợ người nước ngoài mua, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh.