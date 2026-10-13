Lâm Đồng đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Tỉnh Lâm Đồng có hơn 33.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 350.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã có hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 17.200 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (bên phải ảnh) tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp với thông điệp “Kết nối - Tri ân - Tôn vinh”, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương.

Theo ông Hồ Văn Mười, cùng với việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Lâm Đồng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 354 dự án lớn, trong đó có những dự án bị đình trệ suốt 20 năm. Đến nay, khoảng 200 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc; tỉnh đang tiếp tục xử lý các dự án còn lại nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sự đồng hành với doanh nghiệp phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, không dừng ở cam kết. Mỗi cấp, mỗi ngành cần chủ động chia sẻ khó khăn, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc, coi việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp cũng là trách nhiệm của chính quyền.

“Lãnh đạo tỉnh luôn luôn chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp. Tôi cho rằng điều này không phải nói suông mà chứng minh bằng một thực tế sinh động hôm nay các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đang ngồi đây. Cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để các cấp chính quyền, các địa phương tổ chức thực hiện tốt, tạo sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành phải đồng hành chia sẻ và xem công việc của doanh nghiệp là công việc của mình”, ông Hồ Văn Mười, khẳng định.

Nữ doanh nhân tham dự buổi gặp mặt.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Dịp này, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” cho 2 doanh nhân của tỉnh Lâm Đồng; 4 doanh nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tặng Bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương.