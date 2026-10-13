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Gương đảng viên người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi ở Quảng Ngãi

Thứ Ba, 16:48, 13/10/2026
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VOV.VN - Tại Quảng Ngãi, nhiều đảng viên người Ca Dong đang tiên phong phát triển kinh tế, xây dựng hợp tác xã, tìm đầu ra ổn định cho nông sản và trực tiếp hướng dẫn bà con đổi mới tư duy sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.


Từ nguồn vốn và các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hình thành các hợp tác xã đầu tư chế biến, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước hình thành vùng nguyên liệu tại chỗ.

Chị Đinh Thị Trang (25 tuổi), ở thôn Nước Vuông, xã Sơn Tây Thượng từng làm nông tại gia đình. Từ khi vào làm việc tại Hợp tác xã Sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thương mại Dịch vụ Sơn Bua (Hợp tác xã Sơn Bua), xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, chị bắt đầu học cách vận hành máy móc, làm quen với quy trình sơ chế, chế biến nông sản. Vào làm việc tại HTX, chị Trang vừa có nguồn thu nhập ổn định, vừa có cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng làm việc.

“Tôi tới đây mục đích để đi làm, học việc, học hỏi những gì mà chưa biết, từ đó để làm ra các sản phẩm tốt hơn” - chị Đinh Thị Trang chia sẻ. 

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Hợp tác xã Sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thương mại Dịch vụ Sơn Bua vận hành theo định hướng là chế biến nông sản tại chỗ.

Hướng đi của Hợp tác xã Sơn Bua là tổ chức sản xuất, chế biến nông sản tại chỗ, tạo việc làm cho người dân và từng bước xây dựng vùng nguyên liệu ổn định tại vùng miền núi.

Người khởi xướng thành lập HTX này là chị Lê Thị Ánh (45 tuổi), người Ca Dong, ở xã Sơn Tây Thượng. 14 năm công tác trong cơ quan Nhà nước, chị Lê Thị Ánh nhận thấy quê hương có nhiều sản vật nhưng người dân vẫn chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái, đầu ra thiếu ổn định. Năm 2020, chị Ánh quyết định nghỉ công việc Nhà nước, về quê thành lập Hợp tác xã Sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thương mại Dịch vụ Sơn Bua với mong muốn đưa nông sản địa phương ra thị trường hàng hóa. Sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, cuối năm 2023 và đầu năm 2024, hợp tác xã hoàn thiện nhà xưởng rộng khoảng 650 mét vuông, đầu tư máy móc phục vụ chế biến.

Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, HTX Sơn Bua được hỗ trợ mua máy móc chế biến, trang thiết bị sản xuất.

Chị Lê Thị Ánh cho biết, lúc đầu, Hợp tác xã sản xuất các sản phẩm từ cây chuối như: Chuối sấy dẻo, rượu chuối, mật chuối; sau đó mở rộng sang búp ổi rừng, măng vót, cau và một số loại dược liệu. Đến nay, hợp tác xã có 7 sản phẩm OCOP:

Chị Lê Thị Ánh bày tỏ: “Bây giờ, triển khai cho người dân thì phải mở nhà xưởng. Mở nhà xưởng thì phải thu mua, bà con mới dám trồng, dám làm. Chứ khi mình nói mà không có thực tế thì chắc chắn người ta sẽ không dám. Muôn đời người ta sẽ không có định hướng và không thay đổi được nhận thức về canh tác”.

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Hợp tác xã sản xuất các sản phẩm từ cây chuối như: Chuối sấy dẻo, rượu chuối, mật chuối; sau đó mở rộng sang búp ổi rừng, măng vót, cau và một số loại dược liệu.

Các thành viên Hợp tác xã Sơn Bua trực tiếp đến từng khu vườn, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hái, sơ chế nông sản, thu mua nguyên liệu. Đảng viên Lê Văn Hiền (37 tuổi), người Ca Dong, từng có nhiều năm công tác trong Quân đội. Năm 2025, sau khi nghỉ công tác, anh trở về quê, tham gia vào hợp tác xã phát triển kinh tế địa phương. Anh vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy để giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Trước đây, nhiều hộ dân thường để một gốc chuối mọc từ 5 đến 6 cây con cùng lúc. Cây mẹ vừa nuôi nhiều cây con, vừa nuôi buồng chuối nên buồng nhỏ, chất lượng không cao. Anh Hiền hướng dẫn người dân chỉ giữ lại từ một đến hai cây, giúp cây mẹ tập trung dinh dưỡng nuôi buồng chuối. Anh Lê Văn Hiền cho biết, trước đây, một buồng chuối bán cho thương lái chỉ được khoảng 20.000 - 30.000 đồng, bây giờ được hợp tác xã mua với giá gấp 3 lần.

Theo anh Hiền: “Khi đã xác định về đây làm thì tôi luôn trong tư thế và suy nghĩ phải tiên phong, đi đầu, làm sao để bà con có thể học hỏi những gì mình đã được học tập, nghiên cứu được. Đối với các sản phẩm nông sản địa phương, làm sao để đạt được tiêu chuẩn thì tôi phải có sự nghiên cứu, đầu tư và theo dõi các bước bà con đã thực hiện như thế nào". 

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Chị Lê Thị Ánh giới thiệu sản phẩn chuối sấy.

Tại Hợp tác xã Sơn Bua, khoảng một nửa số thành viên là đảng viên. Họ cùng bàn bạc phương án sản xuất, tìm kiếm thị trường, phát triển vùng nguyên liệu và vận động người dân tham gia. Muốn hợp tác xã phát triển, trước hết người dân phải có thu nhập ổn định; muốn có nguồn nguyên liệu lâu dài, phải bảo đảm đầu ra và lợi ích cho người trồng.

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Các sản phẩm OCOP của hợp tác Hợp tác xã Sản xuất Nông Lâm nghiệp

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những mô hình hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Một số hợp tác xã có những đảng viên gương mẫu, tiên phong sản xuất đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho bà con.

“Hiện nay, trên địa bàn cũng có nhiều hợp tác xã. Mỗi hợp tác xã có một mô hình kinh tế riêng. Riêng Hợp tác xã Sơn Bua có mô hình chuỗi liên kết giá trị, với các sản phẩm như trà ổi, chuối rừng, măng vót và nhiều sản phẩm khác. Sau này, khi kết hợp với các hợp tác xã trên địa bàn, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều sản phẩm cho địa phương, đồng thời liên kết với các địa phương khác để hình thành chuỗi sản phẩm phục vụ người tiêu dùng” - anh Lê Văn Hiền cho biết thêm. 

Từ những sản vật quen thuộc của núi rừng, các đảng viên người Ca Dong đang góp phần mở ra hướng làm kinh tế mới ở Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi.

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Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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