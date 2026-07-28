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Lâm Đồng họp đêm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Ba, 07:46, 28/07/2026
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VOV.VN - Tối 27/7, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đến ngày 26/7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng đạt 30% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước là 39%, xếp thứ 31 trong số 34 tỉnh, thành phố. Khối các ban quản lý dự án giải ngân gần 34%; các sở, ngành đạt khoảng 23%. Đáng chú ý, vẫn còn 96 xã, phường, đặc khu có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

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Lãnh đạo Sở Tài chính Lâm Đồng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến ngày 26/7.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng đạt thấp được xác định chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm và việc bố trí vốn chưa phù hợp với khả năng thực hiện của một số dự án. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 9 giải ngân đạt khoảng 65% kế hoạch vốn.

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Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết tháng 9/2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 65% kế hoạch vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; đồng thời đề cao và xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

“Đến nay vẫn còn những tồn tại cố hữu. Đâu đó còn những cản trở, suy nghĩ rất là bình thường, đủng đỉnh, thôi từ từ, đằng nào cũng làm. Bây giờ không có chuyện đủng đỉnh, từ từ nữa. Bây giờ một là làm hai là không, làm thì làm tới nơi tới chốn không làm thì thôi chứ không phải chuyện làm nửa chừng để đó cho có việc. Hôm nay là 27/7 rồi còn 3 ngày nữa thôi là sang tháng 8. Nếu giải ngân được 100% thì tăng trưởng 2 con số của Lâm Đồng nhiều triển vọng. Đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ lãnh đạo UBND tỉnh tới các sở, ngành” - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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