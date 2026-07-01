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Lâm Đồng giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 14%

Thứ Tư, 18:26, 01/07/2026
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VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công đang là một trong những hạn chế lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng khi tỷ lệ thực hiện mới đạt gần 14% kế hoạch năm 2026.

Tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định trong 6 tháng cuối năm 2026 là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

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Thi công một dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm là giải pháp trọng tâm để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ giao gần 14.900 tỷ đồng. Đến giữa tháng 6, địa phương mới giải ngân hơn 2.074 tỷ đồng, đạt chưa đầy 14% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều dự án chuyển tiếp quy mô lớn còn chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý; việc phối hợp giữa các cơ quan sau hợp nhất chưa thật sự đồng bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá giải ngân vốn đầu tư công đang là một trong những hạn chế lớn nhất của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp và các ngành chức năng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

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Máy móc thi công san gạt mặt bằng tại một dự án đầu tư công ở Lâm Đồng. Tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân vốn trong những tháng cuối năm 2026.

"Các cấp, các ngành cần rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng, năng lực của các chủ đầu tư, nhà thầu… để kịp thời tháo gỡ, không để tồn tại kéo dài. Việc này phải tập trung thực hiện ngay trong quý III đối với các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh", ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Cùng với việc sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, sở, ngành, xác định rõ nguyên nhân của từng dự án chậm tiến độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai các công trình trọng điểm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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