Lâm Đồng xem xét lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm thước đo đánh giá cán bộ

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu phấn đấu thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao năm 2026, góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đặt mục tiêu giải ngân theo từng quý, trong quý II năm 2026 Lâm Đồng phấn đấu giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn; quý III đạt 65%; quý IV đạt 95% và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong những thước đo đánh giá cán bộ tại Lâm Đồng

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ theo dõi từng dự án, từng phần việc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công để làm điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá, xử lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới.

Các dự án giao thông ở Lâm Đồng có nguồn vốn đầu tư công lớn trong năm 2026.

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm: khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang và gần 15.900 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Đến cuối tháng 4, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 875,6 tỷ đồng, tương đương 5,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 chỉ đạt 156,2 tỷ đồng, đạt 3,66%.