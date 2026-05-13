中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng xem xét lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm thước đo đánh giá cán bộ

Thứ Tư, 17:01, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng, ban hành Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu phấn đấu thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh giao năm 2026, góp phần đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đặt mục tiêu giải ngân theo từng quý, trong quý II năm 2026 Lâm Đồng phấn đấu giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn; quý III đạt 65%; quý IV đạt 95% và đến ngày 31/1/2027 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

lam Dong xem xet lay ket qua giai ngan dau tu cong lam thuoc do danh gia can bo hinh anh 1
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong những thước đo đánh giá cán bộ tại Lâm Đồng

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ theo dõi từng dự án, từng phần việc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công để làm điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá, xử lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới.

lam Dong xem xet lay ket qua giai ngan dau tu cong lam thuoc do danh gia can bo hinh anh 2
Các dự án giao thông ở Lâm Đồng có nguồn vốn đầu tư công lớn trong năm 2026.

Năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm: khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm 2025 chuyển sang và gần 15.900 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Đến cuối tháng 4, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 875,6 tỷ đồng, tương đương 5,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 chỉ đạt 156,2 tỷ đồng, đạt 3,66%.

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng giải ngân đầu tư công tăng trưởng kinh tế 2 con số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh
Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh với tổng vốn dự kiến hơn 20.700 tỷ đồng, kỳ vọng tạo tuyến giao thông liên vùng mới, giảm áp lực cho các quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển khu vực.

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh với tổng vốn dự kiến hơn 20.700 tỷ đồng, kỳ vọng tạo tuyến giao thông liên vùng mới, giảm áp lực cho các quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển khu vực.

Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp
Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ và chất lượng cán bộ cơ sở vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình vận hành hiệu quả hơn.

Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ và chất lượng cán bộ cơ sở vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình vận hành hiệu quả hơn.

Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá
Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề đất sản xuất của người dân ở thôn Klong Klanh, sát Quốc lộ 27C.

Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá

Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề đất sản xuất của người dân ở thôn Klong Klanh, sát Quốc lộ 27C.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp