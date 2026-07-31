Lâm Đồng liên kết “3 nhà” thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tham luận trình bày tại hội thảo cho thấy, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết để Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo có hơn 150 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo.

Điều này xuất phát từ thực tế là chính quyền làm chính sách chưa sát nhu cầu thực tiễn; nghiên cứu khoa học chưa sát nhu cầu sản xuất, kinh doanh; kết quả nghiên cứu chưa được chuyển giao hiệu quả, trong khi doanh nghiệp khó tiếp cận công nghệ và chuyên gia.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, trong cơ chế phối hợp doanh nghiệp đặt bài toán, nhà trường và nhà khoa học giải bài toán, Nhà nước tạo cơ chế, kết nối nguồn lực, hỗ trợ kinh phí và thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa kết quả.

“Trong mối quan hệ đó, mỗi chủ thể có một vai trò riêng nhưng phải cùng hướng đến một mục tiêu chung, đó là tạo ra một sản phẩm mới, một công nghệ mới, chuyển đổi số trong doanh nghiệp; phương thức sản xuất mới đem lại những giá trị thực chất cho người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng 2 con số, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số BPI của doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc mong muốn.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định tầm quan trọng trong liên kết “3 nhà” để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hiện thực mục tiêu liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ nay đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hỗ trợ triển khai ít nhất 20 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; ký kết và thực hiện tối thiểu 20 hợp đồng nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hỗ trợ 30 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ 300 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; đồng thời xây dựng ít nhất 3 mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Đại biểu dự hội thảo thống nhất với yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các lĩnh vực được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên triển khai thực hiện, gồm: nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp thông minh; phát triển công nghệ bảo quản và chế biến sâu nông sản; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản lý, sản xuất; phát triển du lịch thông minh...