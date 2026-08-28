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Lâm Đồng mở rộng không gian đô thị liên phường khu vực Phan Thiết

Thứ Sáu, 20:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Công tác lập quy hoạch chung đô thị liên phường khu vực Phan Thiết đang từng bước hoàn thiện cơ sở để định hình không gian phát triển đô thị đồng bộ đến năm 2050.

Ngày 28/8, UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ quy hoạch chung đô thị liên phường khu vực Phan Thiết, quy hoạch khu đô thị 300ha và đường ven biển (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trên cơ sở Quyết định số 3126 ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị liên phường Phan Thiết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban QLDA số 2) đã phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương liên quan tổ chức rà soát các quy hoạch đã được lập, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống giao thông, các khu dân cư, khu đô thị và những dự án, công trình đã có chủ trương đầu tư để cập nhật, điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển mới.

lam Dong mo rong khong gian do thi lien phuong khu vuc phan thiet hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi họp ngày 28/8

Hiện nay, Ban QLDA số 2 đang hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch theo ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, dự kiến trình Sở Xây dựng để tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch vào cuối tháng 8 này.

Đối với khu vực quy hoạch khu đô thị 300 ha các đơn vị đã thống nhất phương án dự kiến bố trí các loại hình đất, đồng thời cập nhật vào Quy hoạch chung đô thị liên phường.

Theo Sở Xây dựng với quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi, khả năng kết nối tốt với hệ thống giao thông và các khu dân cư hiện hữu, khu vực này được định hướng hình thành khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng, đồng bộ hạ tầng, góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư.

Đối với dự án tuyến đường ven biển, UBND tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án Đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ theo tiến độ.

lam Dong mo rong khong gian do thi lien phuong khu vuc phan thiet hinh anh 2
Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực địa công viên rừng ngập mặn

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu kỹ định hướng phát triển không gian, xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực có tính chất chiến lược. Trong đó, cần tính toán sự kết nối, đồng bộ với các khu đô thị hiện hữu, nhất là các khu vực được định hướng phát triển công trình cao tầng.

“Việc triển khai định hướng quy hoạch cho trục ven biển cũng như các phân khu chức năng ở trục ven biển này khá phù hợp trong định hướng phát triển. Nó sẽ tạo ra được không gian, tạo ra được dư địa để chúng ta có thể kêu gọi nhà đầu tư thực hiện phương thức đầu tư tuyến đường lấn biển này, tạo động lực cho sự phát triển”, ông Hải nói. 

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Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi các hành vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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