Lâm Đồng chấp thuận nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành (khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT.

Theo đó, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án là Liên danh Công ty TNHH Quản lý tài sản và Dịch vụ CC1, Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất dự án hoàn chỉnh, đảm bảo các nội dung theo quy định pháp luật cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chậm nhất đến ngày 30/9/2026.

Một góc khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: B.H

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án BT (xây dựng – chuyển giao) về xác định diện tích có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quỹ đất thanh toán, bán đấu giá quỹ đất lấy tiền thanh toán công trình BT và các nội dung liên quan khác.

Dự án đường ven biển có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, chiều dài tuyến 14,6 km với 6 làn xe, cùng với đó 2 cây cầu dây văng Phú Hài, Cà Ty và gần 85 ha đất lấn biển.

Dự án được kỳ vọng hình thành trục giao thông ven biển đồng bộ, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất ven biển.