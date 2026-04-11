Lâm Đồng - Phnom Penh: Nhịp cầu mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Thứ Bảy, 20:53, 11/04/2026
VOV.VN - Trong không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, chiều nay (11/4) tại Thủ đô Phnôm Pênh, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương thông qua Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 120 đại diện từ các bộ, ngành Việt Nam - Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đây không chỉ là một sự kiện xúc tiến đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn năng động của tỉnh Lâm Đồng trong việc đa dạng hóa thị trường và thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Lâm Đồng mong muốn thiết lập thêm nhiều nhịp cầu hợp tác kinh tế hiệu quả. Thông qua Hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư lần này, có thể mở ra cánh cửa và cơ hội hợp tác thương mại và du lịch giữa doanh nghiệp hai bên nhằm mở rộng thị trường trên nguyên tắc hợp tác hai bên cùng có lợi và bền vững. 

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Bùi Thắng cũng nhấn mạnh về tiềm năng phát triển một "thực thể kinh tế hoàn chỉnh": Biên giới - Rừng - Cao nguyên - Biển và cũng là trung điểm quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối khu vực kinh tế năng động phía Tây của Việt Nam với các tỉnh phía Đông của Campuchia, trực tiếp là tỉnh Mondulkiri với hơn 141 km đường biên giới. Do đó, Lâm Đồng có cơ hội là cầu nối kinh tế tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia.

Tham tán Nguyễn Hữu Phú phát biểu tại hội nghị

 Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các bộ, ngành Campuchia đều bảy tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia nói chung và các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Phnom Penh nói riêng. Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Pen Sovicheat cho biết, Chính phủ Campuchia có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường để thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác du lịch.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Pen Sovicheat

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tham tán Nguyễn Hữu Phú khẳng định, hội nghị hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam – Campuchia. Ông cho biết, Việt Nam là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ), là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mang tính bổ sung cho nhau.

Các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tại hội nghị

Hội nghị đã khép lại với những cam kết mạnh mẽ về việc xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp hai bên. Đây chính là minh chứng sống động cho phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" mà hai quốc gia luôn dày công vun đắp.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: xúc tiến thương mại du lịch lâm đồng campuchia hội nghị đầu tư lâm đồng 2026 quan hệ việt nam campuchia toàn diện
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt vòng hoa tại Đài Độc lập Campuchia

VOV.VN - Bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao, Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ngân sách khoảng 47 triệu USD mỗi tháng nhằm trợ giá nhiên liệu thông qua các chính sách miễn, giảm thuế mạnh tay.

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm

VOV.VN - Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), trong 3 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đạt doanh thu hơn 200 triệu USD từ xuất khẩu gạo, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

