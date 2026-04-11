Lâm Đồng - Phnom Penh: Nhịp cầu mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 120 đại diện từ các bộ, ngành Việt Nam - Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đây không chỉ là một sự kiện xúc tiến đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn năng động của tỉnh Lâm Đồng trong việc đa dạng hóa thị trường và thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Lâm Đồng mong muốn thiết lập thêm nhiều nhịp cầu hợp tác kinh tế hiệu quả. Thông qua Hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư lần này, có thể mở ra cánh cửa và cơ hội hợp tác thương mại và du lịch giữa doanh nghiệp hai bên nhằm mở rộng thị trường trên nguyên tắc hợp tác hai bên cùng có lợi và bền vững.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Bùi Thắng cũng nhấn mạnh về tiềm năng phát triển một "thực thể kinh tế hoàn chỉnh": Biên giới - Rừng - Cao nguyên - Biển và cũng là trung điểm quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối khu vực kinh tế năng động phía Tây của Việt Nam với các tỉnh phía Đông của Campuchia, trực tiếp là tỉnh Mondulkiri với hơn 141 km đường biên giới. Do đó, Lâm Đồng có cơ hội là cầu nối kinh tế tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia.

Tham tán Nguyễn Hữu Phú phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các bộ, ngành Campuchia đều bảy tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia nói chung và các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Phnom Penh nói riêng. Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Pen Sovicheat cho biết, Chính phủ Campuchia có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường để thúc đẩy trao đổi thương mại và hợp tác du lịch.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Pen Sovicheat

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tham tán Nguyễn Hữu Phú khẳng định, hội nghị hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam – Campuchia. Ông cho biết, Việt Nam là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ), là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mang tính bổ sung cho nhau.

Các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tại hội nghị

Hội nghị đã khép lại với những cam kết mạnh mẽ về việc xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp hai bên. Đây chính là minh chứng sống động cho phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" mà hai quốc gia luôn dày công vun đắp.