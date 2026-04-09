Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

Theo thông báo mới nhất từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia ngày 8/4, chính phủ nước này đang triển khai gói trợ cấp lớn dưới hình thức giảm thuế nhập khẩu và các loại phí đối với các nhiên liệu như xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng (LPG).

Mục tiêu cốt lõi của biện pháp này là: Giảm áp lực chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất và vận tải, bảo vệ sức mua của người tiêu dùng trước đà tăng giá toàn cầu, đảm bảo an ninh năng lượng và tính bền vững của chuỗi cung ứng.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cũng vừa công bố lộ trình điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) cụ thể: Từ ngày 1/4/2026, nhà nước sẽ chi trả hoàn toàn 10% thuế VAT đối với dầu diesel và khí hóa lỏng (người dân và doanh nghiệp không phải đóng khoản này). Trước đó (từ 20/3/2026), thuế VAT đối với mặt hàng xăng đã được giảm mạnh từ 10% xuống còn 4%.

Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại xứ sở Chùa Tháp tăng phi mã do xung đột tại khu vực Trung Đông. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Campuchia, so với thời điểm cuối tháng 2, giá các mặt hàng đã biến động mạnh: Giá bán lẻ một lít dầu diesel tại Campuchia hiện có giá 8.200 riel (2,05 USD), tăng 113%, xăng thường có giá 5.500 riel (1,37 USD)/lít, tăng 42,8%, khí hóa lỏng (LPG) có giá 3.900 riel (0,97 USD)/lít, tăng 95%. Campuchia hiện vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào xăng dầu nhập khẩu.