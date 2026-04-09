Campuchia trợ cấp 47 triệu USD/tháng để giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao

Thứ Năm, 17:26, 09/04/2026
VOV.VN - Để giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao, Chính phủ Campuchia đã quyết định chi ngân sách khoảng 47 triệu USD mỗi tháng nhằm trợ giá nhiên liệu thông qua các chính sách miễn, giảm thuế mạnh tay.

Theo thông báo mới nhất từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia ngày 8/4, chính phủ nước này đang triển khai gói trợ cấp lớn dưới hình thức giảm thuế nhập khẩu và các loại phí đối với các nhiên liệu như xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng (LPG).

(Ảnh minh họa về bơm xăng)

Mục tiêu cốt lõi của biện pháp này là: Giảm áp lực chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất và vận tải, bảo vệ sức mua của người tiêu dùng trước đà tăng giá toàn cầu, đảm bảo an ninh năng lượng và tính bền vững của chuỗi cung ứng.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cũng vừa công bố lộ trình điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) cụ thể: Từ ngày 1/4/2026, nhà nước sẽ chi trả hoàn toàn 10% thuế VAT đối với dầu diesel và khí hóa lỏng (người dân và doanh nghiệp không phải đóng khoản này). Trước đó (từ 20/3/2026), thuế VAT đối với mặt hàng xăng đã được giảm mạnh từ 10% xuống còn 4%.

Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại xứ sở Chùa Tháp tăng phi mã do xung đột tại khu vực Trung Đông. Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Campuchia, so với thời điểm cuối tháng 2, giá các mặt hàng đã biến động mạnh: Giá bán lẻ một lít dầu diesel tại Campuchia hiện có giá 8.200 riel (2,05 USD), tăng 113%, xăng thường có giá 5.500 riel (1,37 USD)/lít, tăng 42,8%, khí hóa lỏng (LPG) có giá 3.900 riel (0,97 USD)/lít, tăng 95%. Campuchia hiện vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào xăng dầu nhập khẩu.

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh năng lượng của nước này.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng
VOV.VN - Ngày 6/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã có cuộc điện đàm nhằm tập trung thảo luận về những diễn biến mới tại Trung Đông và hệ lụy đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

Iran tập kích cơ sở năng lượng Qatar sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự Iran
VOV.VN - Qatar vừa cho biết, trung tâm năng lượng chính của nước này lại bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Qatar trục xuất tùy viên quân sự và an ninh Iran.

