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Lâm Đồng phục hồi, mở rộng các đường bay quốc tế

Thứ Ba, 17:36, 21/07/2026
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VOV.VN - Chuẩn bị cho Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8, Lâm Đồng triển khai kế hoạch phục hồi mạng đường bay, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế nhằm thúc đẩy du lịch, đầu tư và thương mại.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 21/7, trong 90 ngày đầu sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, địa phương phấn đấu ổn định các đường bay nội địa đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ; đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc trước cuối năm 2026.

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Sân bay Liên Khương đón chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên từ Seoul đến Đà Lạt, hồi tháng 12/2023.

Đối với các đường bay quốc tế, Lâm Đồng tiếp tục duy trì tuyến Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia), đồng thời làm việc với ít nhất 1-2 thị trường mới, ưu tiên Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Mục tiêu là phục hồi hoặc mở mới ít nhất một đường bay quốc tế đến các quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam hoặc có nhu cầu du lịch Lâm Đồng cao.

Đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên khôi phục đường bay Incheon (Hàn Quốc) - Đà Lạt, dự kiến nghiên cứu khai thác từ tháng 12/2026 với tần suất 4 chuyến/tuần; mở mới tuyến Singapore - Đà Lạt khoảng 3 chuyến/tuần; nghiên cứu khôi phục đường bay Bangkok (Thái Lan) - Đà Lạt; phục hồi thuê chuyến từ Đài Bắc, Đào Viên, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), từng bước chuyển sang khai thác thường lệ. Đồng thời, địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển các đường bay đến Jeju, Muan (Hàn Quốc), Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và một số quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

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Lâm Đồng phục hồi, mở rộng các đường bay quốc tế sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.

Theo dự kiến, sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại, các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và AirAsia sẽ khai thác khoảng 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách. Riêng 4 tháng cuối năm 2026, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Để tạo nguồn khách cho các đường bay mới, Lâm Đồng sẽ phối hợp với các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành xây dựng các gói vé máy bay kết hợp lưu trú, tham quan; tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư và tăng cường truyền thông trên các nền tảng số cũng như trên các chuyến bay. Các hoạt động được triển khai gắn với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh "Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa và Đại ngàn". 

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Hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp sân bay Liên Khương

VOV.VN - Sáng 4/3, tại Đức Trọng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng khởi công dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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