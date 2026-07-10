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Lâm Đồng tạo đột phá nhiều lĩnh vực, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số

Thứ Sáu, 18:46, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáu tháng đầu năm GRDP của tỉnh Lâm Đồng đạt mức tăng trưởng 7,9%. Kết quả này cho thấy đà phục hồi và phát triển kinh tế của Lâm Đồng đang tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 địa phương phải tạo được sự phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Với mức tăng trưởng đạt 7,9% trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước thách thức lớn khi 6 tháng còn lại của năm phải đạt mức tăng trưởng khoảng 12% trở lên mới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026. Để đạt mức tăng trưởng này lĩnh vực công nghiệp xây dựng phải tăng gần 17%; khu vực dịch vụ phải tăng hơn 16%.

lam Dong tao dot pha nhieu linh vuc, phan dau dat tang truong hai con so hinh anh 1
Đẩy nhanh tiến độ thi công trên thực địa để giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng góp vào tăng trưởng của tỉnh Lâm Đồng trong 6 tháng cuối năm.

Dù áp lực không nhỏ, song Lâm Đồng vẫn còn nhiều dư địa để tạo đột phá. Dự kiến ngay trong tháng 7 này, Nhà máy điện phân nhôm sẽ cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và đến cuối năm đạt sản lượng khoảng 150 nghìn tấn. Bên cạnh đó, nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía Đông của tỉnh sẽ đi vào hoạt động; các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại cũng được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng, cho biết, dấu hiệu tích cực trong giải ngân nguồn vốn 20.000 tỷ đồng đầu tư công của Lâm Đồng cũng là điểm sáng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương:

lam Dong tao dot pha nhieu linh vuc, phan dau dat tang truong hai con so hinh anh 2
Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho rằng còn nhiều dư địa để tạo đột phá cho tăng trưởng của Lâm Đồng trong 6 tháng cuối năm.

“Chúng tôi theo dõi 5 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công có 6,8%. Đến ngày 26/6 giải ngân đầu tư công là 21%, trong vòng chưa tới 1 tháng của tháng 6 gấp 3, gấp 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Đây là một tín hiệu rất mừng, nếu với đà này mà tiếp tục trong quý III, quý IV mà ở tốc độ càng ngày càng cao góp vào khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thêm nữa, lan toả một số lĩnh vực khác. Đây cũng là một dư địa đóng góp vào 6 tháng cuối năm”.  Ông Phạm Quốc Hùng, thông tin.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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