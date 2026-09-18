Lâm Đồng triển khai các quy định tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, cập nhật các quy định và những nội dung chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực carbon rừng.

Với hơn 1 triệu ha rừng tỉnh Lâm Đồng có tiềm năng lớn để tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng.

Tỉnh Lâm Đồng có hơn 1 triệu ha rừng với tỷ lệ che phủ 46%. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội xanh, bền vững, giảm phát thải, diện tích rừng của tỉnh Lâm Đồng có giá trị vô cùng lớn về bảo vệ môi trường và hấp thụ, lưu giữ carbon. Việc hình thành và phát triển thị trường carbon đang mở ra cơ hội mới cho Lâm Đồng để tỉnh huy động thêm nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hàng trăm đại biểu.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chủ rừng của tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được phổ biến 4 chuyên đề: Tổng quan về biến đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải khí nhà kính; Khung thể chế pháp lý về tín chỉ carbon rừng, tiềm năng và tình hình thực hiện giảm phát thải trong khu vực và tỉnh Lâm Đồng; Các tiêu chuẩn carbon rừng trong nước và quốc tế, điều kiện, quy trình tạo tín chỉ carbon rừng; Pháp luật về sàn giao dịch carbon trong nước và một số quy định liên quan.

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao đổi về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon.

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, Bộ đã có những bước đi rất cụ thể tham mưu Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ các tỉnh như Lâm Đồng tham gia vào thị trường tín chỉ carbon rừng.

“Các bước đi cụ thể của Lâm Đồng rất bài bản. Hội nghị này là một bước triển khai, cụ thể hóa dịch vụ mới. Từ các nhà quản lý, chủ rừng đến các bên liên quan đều được cung cấp thông tin, kiến thức và các quy định pháp luật. Bước tiếp theo của Lâm Đồng là xác định các khu vực tiềm năng, xây dựng ý tưởng dự án và đăng ký vào hệ thống đăng ký quốc gia để có thể triển khai”, ông Phạm Hồng Lượng, khẳng định.