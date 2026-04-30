Làng chài Long Thuỷ 300 năm gìn giữ hương vị nước mắm truyền thống
VOV.VN - Làng chài Long Thuỷ (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Khoảng 300 năm trước, những cư dân từ Bình Định theo ghe xuôi vào Nam dọc bờ Biển Đông, gặp vùng đất nhô ra biển, nước trong, cá tôm dồi dào nên dừng chân, lập ấp, dựng làng.
Từ đó, làng chài Long Thuỷ hình thành cùng sóng nước, gắn bó bền chặt với biển. Ngày nay, làng có hơn 1.100 hộ với khoảng 4.000 khẩu, phần lớn mưu sinh bằng nghề đi biển và làm nước mắm thủ công. Nghề nước mắm nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ, đến nay vẫn gìn giữ được hương vị truyền thống – kết tinh từ biển cả. Những hình ảnh ấn tượng do PV - VOV ghi lại về ngôi làng lâu đời, giàu bản sắc văn hóa truyền thống gắn với biển.
