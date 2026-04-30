Làng chài Long Thuỷ 300 năm gìn giữ hương vị nước mắm truyền thống

Từ đó, làng chài Long Thuỷ hình thành cùng sóng nước, gắn bó bền chặt với biển. Ngày nay, làng có hơn 1.100 hộ với khoảng 4.000 khẩu, phần lớn mưu sinh bằng nghề đi biển và làm nước mắm thủ công. Nghề nước mắm nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ, đến nay vẫn gìn giữ được hương vị truyền thống – kết tinh từ biển cả. Những hình ảnh ấn tượng do PV - VOV ghi lại về ngôi làng lâu đời, giàu bản sắc văn hóa truyền thống gắn với biển.

Làng chài Long Thủy, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk có vị trí khá đặc biệt khi phần đất nhô ra biển Đông, nước trong và có nhiều hải sản giá trị kinh tế cao.

Bao đời nay, các thế hệ ngư dân ở Long Thuỷ hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển như cá ngừ đại dương, cá thu, mực, đặc biệt là cá cơm, là nguyên liệu chính để ủ nước mắm.

Mùa cá cơm thường bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch hằng năm. Trong ảnh, vào một buổi sáng đầu tháng 3 âm lịch, ngư dân đi biển về với thuyền đầy ắp cá, tôm, trong đó nhiều nhất là cá cơm – nguyên liệu làm nước mắm.

Một người dân dùng xe bò kéo để thu mua, vận chuyển cá cơm vừa thu hoạch về ủ mắm.

Cá cơm ở vùng biển Long Thủy được xem là ngon nức tiếng ở miền Trung và khi ủ cho chất lượng nước mắm thơm ngon, giàu dinh dưỡng.

Sau khi thu mua từ các ngư dân, cá được sơ chế, vệ sinh sạch sẽ, trộn với tỷ lệ muối trắng nhất định để làm nước mắm.

Quá trình ngâm ủ bằng lu sành, hay thùng gỗ kéo dài khoảng 10 tháng đến hơn 1 năm, sau đó người dân tiến hành lọc lấy nước mắm tinh khiết để đóng chai rồi bán ra thị trường.

Việc ngâm ủ, tinh lọc, đóng chai được làm hoàn toàn thủ công.

Nước mắm Long Thủy hiện được khách hàng trong nước và quốc tế ưa chuộng. Sản phẩm nước mắm của địa phương cũng đã được công nhận OCOP 3 sao và sắp tới sẽ nâng lên 4 sao