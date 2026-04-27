中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

Thứ Hai, 06:01, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), một dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản” đang được các kiến trúc sư trẻ từ nhiều địa phương triển khai nhằm ghi lại và lan tỏa giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống của làng biển, trước nguy cơ dần mai một theo nhịp sống hiện đại.

Những ngày gần đây, Làng Lò - một làng biển lâu đời ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn khi đón nhiều kiến trúc sư trẻ từ khắp nơi tìm đến. Họ mang theo sổ vẽ, bút ký họa và tình yêu với di sản kiến trúc để tham gia dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản”.

Những ngôi nhà được xây những năm 60 của thế kỷ trước tại Làng Lò với kiến trúc đặc trưng được người dân gìn giữ cẩn thận.

Thông qua những bức ký họa trực tiếp, hình ảnh quen thuộc của Làng Lò như các con ngõ nhỏ, mái ngói đỏ, nhà ba gian, hiên nhà, giếng nước hay bến thuyền Sông Ngọn… được tái hiện sống động trên trang giấy. Không chỉ là những bức tranh, đó còn là cách lưu giữ ký ức về một không gian kiến trúc làng biển đã hình thành từ hàng chục năm trước.

KTS Lê Ngọc Tùng, người khởi xướng dự án chia sẻ mong muốn những bức ký họa không chỉ dừng lại ở hoạt động nghệ thuật mà còn trở thành tư liệu để lan tỏa giá trị của ngôi làng: "Quan trọng nhất, tôi muốn biến nó thành những tấm bưu thiếp (postcard) cho khách du lịch có thể mua được. Tôi sẽ giới thiệu trong tất cả các homestay, các villa du lịch, sẽ in ra thành ấn phẩm để mỗi một ngôi nhà đấy sẽ có câu chuyện, có trạng thái để người ta đọc và hiểu biết về ngôi làng này".

Kiến trúc của làng cổ ven biển Làng Lò ấn tượng với du khách.

Với nhiều kiến trúc sư trẻ, Làng Lò không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là một không gian kiến trúc đặc biệt hiếm còn giữ được khá nguyên vẹn.

Từng nhiều lần ghé thăm Làng Lò, nhưng lần trở lại này của KTS Phan Đình Trung (TP.HCM) mang một ý nghĩa khác, đó là ghi lại những mái ngói đỏ và những ngôi nhà ba gian đã tồn tại từ thập niên 60–70 của thế kỷ trước. "Đến làng này, đầu tiên tôi thấy những công trình còn lại hầu như là nguyên bản các mái ngói. Những đường đi, ngõ hẻm rất sạch sẽ, văn minh. Cộng với những giá trị di sản, ngôi làng mang lịch sử, tính nhận diện rất cao như thế này có lợi thế lớn về du lịch".

KTS Phan Đình Trung ký họa ngôi nhà di sản tại Làng Lò.

Cùng với những kiến trúc sư từ xa tìm đến, dự án còn có sự tham gia của những người con quê hương. KTS Lê Quang Hiếu, quê ở vùng Hòa Tân (Phú Yên cũ), xem việc tham gia dự án vừa là trách nhiệm nghề nghiệp, vừa là cách góp tiếng nói để gìn giữ bản sắc quê mình trước sự thay đổi nhanh chóng của đời sống hiện đại.

"Tôi muốn góp một phần công sức để thu hút sự chú ý. Nếu như khai thác một cách triệt để, vội vàng đưa những nhà cao tầng vào hoặc tối đa diện tích sử dụng một cách quá đáng thì sẽ làm mất đi nét đặc trưng của Làng Lò. Phải cân nhắc và tinh tế trong việc sử dụng không gian dành cho du lịch", KTS Lê Quang Hiếu cho biết.

Các sinh viên khoa Kiến trúc - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ký họa các ngôi nhà cổ tại Làng Lò

Không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, dự án “Vẽ lại di sản” còn tạo cầu nối giữa cộng đồng sáng tạo và người dân địa phương. Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về giá trị di sản trong mỗi người dân, đồng thời đặt nền tảng cho định hướng bảo tồn gắn với phát triển du lịch bền vững tại các làng biển.

KTS Vũ Đức Chiến (TP.HCM) - trưởng nhóm kiến trúc sư tham gia dự án chia sẻ: "Bức đầu tiên khi tôi vẽ, tôi đã gặp chủ nhân của một ngôi nhà rất cũ. Sau khi chúng tôi vẽ xong, họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi tin là chúng tôi đã gửi gắm tình yêu về di sản đến chính người dân sống ở đây. Hy vọng đây là nền móng cho trẻ em, cho người dân, cho chính những chủ nhân những ngôi nhà họ thấy được tình yêu về di sản".

KTS Vũ Đức Chiến với những nét ký họa giữ hồn nhà cổ Làng Lò ven biển

Những hoạt động này cũng tạo ấn tượng với nhiều du khách và người làm nghệ thuật khi đến lưu trú tại Làng Lò. Ông Đình DZũ - một nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Đà Lạt cho rằng việc ghi lại những hình ảnh kiến trúc truyền thống là rất cần thiết trong bối cảnh nhiều ngôi làng cổ đang dần biến mất: "Những ngôi làng có kiến trúc gần gũi, tình cảm của cha ông để lại như thế này ngày một ít đi. Khi có những hoạt động lưu giữ kiến trúc, tôi nghĩ đó là điều nên làm, vì những hình ảnh ghi lại đó sẽ còn lưu giữ mãi".

Các bạn trẻ hào hứng với dự án vẽ lại di sản ở Làng Lò

Với người dân lớn tuổi của Làng Lò, những ngôi nhà cổ là nơi thân thương nhất, ở đó có ký ức tuổi thơ, có hình ảnh của cha mẹ, ông bà, những người người thân yêu nhất. Bởi vậy, việc làm của các kiến trúc sư với họ như món quà tinh thần vô giá. Còn với những người trẻ khi hiểu được giá trị không gian kiến trúc đặc trưng của làng mình, họ càng trân trọng và mong muốn được gìn giữ, bảo tồn.

Làng Lò tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 1.500 hộ dân, trong đó nhiều gia đình vẫn sinh sống trong những ngôi nhà truyền thống ba gian, mái ngói đỏ, được xây dựng từ thập niên 60–70 của thế kỷ trước. Kiến trúc này được thiết kế phù hợp với khí hậu vùng biển và tạo nên nét đặc trưng riêng của ngôi làng. Dự án “Vẽ lại di sản” là hoạt động ý nghĩa, kết nối cộng đồng sáng tạo với người dân địa phương, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị kiến trúc, văn hóa và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng ngàn mái ngói đỏ san sát nhau nằm kề bên biển. Bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối. Bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích. Đó là làng Lò, một ngôi làng ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đang trở thành mô hình độc đáo làm du lịch trên nền di sản.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk phường Hòa Hiệp nhà cổ làng biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo
Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo

VOV.VN - Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, Hòn Yến là một điểm đến hấp dẫn bởi những nét độc đáo riêng có. Núi nằm trên biển và có thể đi bộ tới chân núi trong mùa nước cạn. Không chỉ đẹp về phong cảnh, Hòn Yến còn thu hút bởi cách làm du lịch gần gũi của người dân nơi đây. 

Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo

Nâng tầm Hòn Yến Đắk Lắk thành sản phẩm du lịch độc đáo

VOV.VN - Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, Hòn Yến là một điểm đến hấp dẫn bởi những nét độc đáo riêng có. Núi nằm trên biển và có thể đi bộ tới chân núi trong mùa nước cạn. Không chỉ đẹp về phong cảnh, Hòn Yến còn thu hút bởi cách làm du lịch gần gũi của người dân nơi đây. 

Sôi động các sự kiện “Đắk Lắk – Về miền di sản” 2026
Sôi động các sự kiện "Đắk Lắk – Về miền di sản" 2026

VOV.VN - Sau khi công bố chuỗi hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk – Về miền di sản” vào tối 29/3, tại Đắk Lắk đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa – du lịch sôi động, có chiều sâu, hướng đến đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Sôi động các sự kiện “Đắk Lắk – Về miền di sản” 2026

Sôi động các sự kiện “Đắk Lắk – Về miền di sản” 2026

VOV.VN - Sau khi công bố chuỗi hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk – Về miền di sản” vào tối 29/3, tại Đắk Lắk đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa – du lịch sôi động, có chiều sâu, hướng đến đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đắk Lắk khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch năm 2026
Đắk Lắk khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch năm 2026

VOV.VN - Tối 29/3 tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk trọng thể khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch năm 2026

Đắk Lắk khai mạc chuỗi các hoạt động du lịch năm 2026

VOV.VN - Tối 29/3 tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk trọng thể khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc