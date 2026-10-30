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Lào Cai đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân đầu tư công

Thứ Sáu, 13:50, 30/10/2026
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VOV.VN - Tính đến hết tháng 9, Lào Cai đã giải ngân trên 7.800 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 88,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, gắn giải ngân với tiến độ thực hiện dự án.


Công ty TNHH xây dựng Phúc Anh, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, là đơn vị thi công Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung. Đây là một trong bốn công trình giáo dục đặc biệt được tỉnh Lào Cai thực hiện từ cuối năm 2025. Được sự quan tâm của các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền, chỉ trong một thời gian ngắn, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ phục vụ cho khai giảng năm học mới. Trong giai đoạn 2, Công ty TNHH xây dựng Phúc Anh tiếp tục thi công Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Vược.

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Nói về việc giao vốn, tiến độ giải ngân dự án, ông Đặng Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Phúc Anh, cho biết: “Đến thời điểm này sau một tháng đơn vị đã được tạm ứng 30% hợp đồng. Theo tiến độ giải ngân đến thời điểm này là tốt. Còn khó khăn cho nhà thầu hiện vẫn đang vướng đó là chưa giải quyết xong mặt bằng, nhà thầu đang phải thi công cầm chừng, chờ mặt bằng. Rất mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc nhanh để giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ công trình, cũng như việc giải ngân của chủ đầu tư”.

Được biết, Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Vược đến nay vẫn vướng 2 trường hợp chưa di dời giải phóng mặt bằng.

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Năm 2026, Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 8.861 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, hạn chế dồn khối lượng vào những tháng cuối năm. Trong đó xác định rõ đâu là nguyên nhân, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, khả năng thực hiện và khả năng giải ngân. Tinh thần này được cụ thể hóa bằng nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”. Tính đến hết tháng 9, 24/24 chủ đầu tư cấp tỉnh và 99/99 chủ đầu tư cấp xã, phường đều đạt tỷ lệ giải ngân từ 75% kế hoạch vốn trở lên đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành.

Ông Nguyễn Thanh Trình, Chủ tịch UBND xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai, cho biết: “Giải ngân đầu tư công chúng tôi đang đạt 89%. Nhiệm vụ trong quý 4 Tỉnh đặt ra rất là cao, chúng tôi đã chủ động đưa vào 6 trục công tác, đặc biệt lưu tâm đến 2 nhiệm vụ thu ngân sách và giải ngân đầu tư công. Chúng tôi cam kết với Tỉnh đến hết tháng 12 thực hiện giải ngân 100% vốn Tỉnh giao”.

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Để đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập 5 tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng, gồm: Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đứng thứ thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đây cũng chính là nền tảng để Lào Cai đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.

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6 phường trung tâm của Đắk Lắk cũng chậm giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Kinh tế xã hội các phường thuộc đô thị Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã có mức tăng trưởng tốt trong năm 2026. Tuy nhiên, các phường vẫn có nguy cơ thiếu hụt ở những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

Mạnh Phương/VOV1
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