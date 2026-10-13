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Lập Ban Chỉ đạo đề án xây dựng NQ về phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Thứ Ba, 20:15, 13/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 13/10/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

lap ban chi dao de an xay dung nq ve phat huy cac nguon luc cua nen kinh te hinh anh 1
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (Phó Trưởng ban Thường trực, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án); Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

32 ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: 

1- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải;

2- Phó Trưởng ban, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển;

3- Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương;

4- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên;

5- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp;

6- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà;

7- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định;

8- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong;

9- Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng;

10- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn;

11- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú;

12- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương;

13- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trương Mạnh Dũng; 

14- Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng;

15 - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng;

16- Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận;

17- Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr;

18- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân;

19- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt;

20- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu;

21- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà;

22- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong;

23- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng;

24- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI Nguyễn Minh Sơn;

25- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản;

26- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức;

27 - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh;

28 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam;

29 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hà Văn Tuấn;

30 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà;

31- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Vũ Văn Diện; 

32 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Ngô Tân Phượng.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/10/2026.

PV/VOV.VN
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