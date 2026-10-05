Lấy ý kiến dân cư về khu đô thị hơn 8,2 ha "đất vàng" trung tâm TP.HCM

UBND phường Hòa Hưng, TP.HCM (thuộc Quận 10 cũ) vừa ban hành thông báo về việc niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến Khu đô thị Kỳ Hòa.

Theo phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được rà soát, lấy ý kiến, Khu đô thị Kỳ Hòa có diện tích khoảng 8,2 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 10.000 người. Khu đất nằm tại 238 đường 3 Tháng 2, phường Hoà Hưng (đang có công trình hiện hữu là khách sạn Kỳ Hòa).

Hiện trạng khu đất làm Khu đô thị Kỳ Hoà, TP.HCM. (Ảnh: Duy Phương)

Khu đô thị Kỳ Hòa được định hướng theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tăng chức năng nhà ở và thương mại dịch vụ, đồng thời bổ sung hạ tầng xã hội và không gian công cộng.

Một phần quỹ đất thương mại - dịch vụ được định hướng chuyển sang tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ; các khối cao tầng tập trung về phía Đông Bắc, thấp dần về các tuyến đường bao quanh.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự kiến hơn 4,2 ha đất được dành ra làm chung cư, tương đương hơn 51% diện tích khu đất này. Các công trình có mật độ xây dựng khối đế tối đa 60%, chiều cao có thể lên tới 45 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 11 lần.

Ngoài ra, khu đất còn dành diện tích cho giáo dục, cây xanh công cộng, các công trình văn hóa, y tế, thể dục thể thao, hệ thống bãi đỗ xe ngầm gồm hai tầng.

Khu đất 238 đường 3 Tháng 2 (khách sạn Kỳ Hòa) từng được TP.HCM cấp phép đầu tư cho Tập đoàn Berjaya (Malaysia) năm 2008, nằm trong dự án Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya. Năm 2011, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, việc triển khai dự án liên tục phải điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến tiến độ bị trì hoãn. Đến năm 2018, Tập đoàn Vingroup thông qua đơn vị thành viên góp vốn vào Berjaya VFC, sau đó phần vốn còn lại của chủ đầu tư cũ cũng tiếp tục được chuyển nhượng. Từ đó đến nay, khu đất tại 238 đường 3 Tháng 2 vẫn chưa triển khai dự án.