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Khởi công dự án treo gần ba thập kỷ giữa trung tâm TP.HCM

Thứ Bảy, 15:35, 29/08/2026
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VOV.VN - Dự án chỉnh trang đô thị tại khu Mả Lạng và chợ Gà – Gạo được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố.


Sáng 29/8, ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM dự và bấm nút khởi công Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà – Gạo (thuộc Quận 1 cũ).

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Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu bấm nút khởi công (Ảnh: Duy Phương)

Đây là 1 trong 11 dự án mà TP.HCM khởi công, khánh thành dịp này. Dự án được triển khai theo hướng tái định cư tại chỗ, không nhằm mục đích kinh doanh thương mại. Sau khi hoàn thành, người dân đã sinh sống lâu năm tại khu vực sẽ được bố trí tái định cư trong các khu nhà ở mới.

Trước đó vào tháng 6/2026, HĐND TP.HCM khoá XI thông qua chủ trương chi hơn 16.000 tỷ đồng cho Dự án chỉnh trang đô thị tại khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo. Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn vốn ngân sách thành phố.

khoi cong du an treo gan ba thap ky giua trung tam tp.hcm hinh anh 2
Khu ổ chuột nhếch nhác giữa trung tâm TP.HCM chuẩn bị sang trang (Ảnh: Duy Phương)

Gia đình ông Trần Văn Trí sinh sống tại khu Mả Lạng từ trước năm 1975. Ông Trí cho biết, sau gần 3 thập kỷ chịu ảnh hưởng bởi dự án “treo”, giờ rất phấn khởi vì có cuộc sống mới. Bà con trong khu vực này nếu không muốn tái định cư tại chỗ thì nhận tiền đền bù và tìm chỗ ở mới rộng rãi hơn.

"Người dân có thể lấy tiền đền bù ra ngoại ô ở chứ không phải lòng vòng ở đây. Nếu nhà đông người quá thì sẽ hỗ trợ di dời ra ngoài có chỗ ở là tốt rồi", ông Trí bày tỏ.

Khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) nằm trong giới hạn của bốn tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Đây là khu ổ chuột nhếch nhác lâu năm, nổi tiếng vì nằm giữa lòng Quận 1 cũ. Dù có chủ trương chỉnh trang từ năm 2000, nhưng dự án gặp vướng mắc và “treo” đến nay. 

Dự án chỉnh trang dự kiến thu hồi hơn 37.740m2 đất, ảnh hưởng khoảng 1.042 trường hợp. Sau chỉnh trang, khu vực này được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học liên cấp 1-2 và khu nhà ở phục vụ tái định cư gồm khoảng 1.400 căn hộ nhà ở xã hội và 93 căn nhà ở thấp tầng.

Khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành), được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin. Đây là khu dân cư lâu đời với hạ tầng giao thông chật hẹp, nhiều căn nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo quy hoạch, dự án chỉnh trang khu vực này trên diện tích khoảng 4.350 m2, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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