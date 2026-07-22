Lấy ý kiến người dân 18 phường về hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Ngày 22/7, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, 18 phường có dự án tuyến Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM đi qua đang tổ chức lấy ý kiến người dân về hướng tuyến và vị trí các công trình của dự án.

Trước khi sáp nhập, tuyến Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM chỉ được quy hoạch trong phạm vi tỉnh Bình Dương cũ với chiều dài khoảng 23,3km. Sau khi sáp nhập, TP.HCM quyết định kéo dài tuyến từ Thủ Dầu Một vào khu vực ga Tao Đàn ở trung tâm thành phố.

Cụ thể, tuyến có điểm đầu tại ga S5, kết nối với tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương); điểm cuối tại ga C23, kết nối với ga Tao Đàn (phường Bến Thành) của tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Bản đồ hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP.HCM (ảnh: MAUR)

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 35,1km, đi qua 18 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tốc độ thiết kế đạt 110km/h đối với đoạn đi trên cao và 90km/h đối với đoạn đi ngầm.

Điểm đáng chú ý trong phương án lần này là hướng tuyến được điều chỉnh đáng kể so với quy hoạch trước đây.

Dự kiến tuyến này sẽ được khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, đến 2030, TP.HCM đưa vào khai thác khoảng 200km metro và hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị vào năm 2045. Hiện TP.HCM mới đưa vào khai thác gần 20km của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Các dự án trọng điểm phải hoàn thành trước 2030 gồm tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11km, tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54km và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6km. Từ nay đến cuối năm 2026, ngoài tuyến Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM, thành phố dự kiến khởi công thêm 3 tuyến đường sắt đô thị gồm: tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 48km, tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 (sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài khoảng 22km.