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Lễ hội sầu riêng 2026 mang về gần 1.300 tỷ đồng cho Đắk Lắk

Thứ Tư, 17:54, 07/10/2026
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VOV.VN - Gần 1.300 tỷ đồng từ du lịch, hàng loạt biên bản có giá trị được ký kết là con số mà Lễ hội sầu riêng 2026 mang về cho Đắk Lắk. Tiếp tục triển khai các hợp tác thương mại, duy trì kênh tiêu thụ và phát huy các sản phẩm du lịch là những nội dung được đặt ra tại hội nghị tổng kết Lễ hội tổ chức hôm nay (7/10).

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã diễn ra từ ngày 15/8 - 2/9 với 18 hoạt động chính và hơn 40 hoạt động hưởng ứng. Trong thời gian này, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 275.000 lượt khách lưu trú, tổng thu du lịch đạt gần 1.300 tỷ đồng.

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Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Sầu riêng năm 2026.

Ông Trần Quốc Toàn, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội đã phát huy được chức năng kết nối - hợp tác ngành hàng khi có 9 biên bản đã được ký kết liên quan đến kho lạnh, logistics, chế biến sâu và phát triển chuỗi ngành hàng, tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần đánh giá tác động thực tế của biên bản hợp tác đã ký kết.

“Các biên bản ghi nhớ được ký kết tại Lễ hội đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhưng phần lớn mới ở bước cam kết ban đầu. Kết quả triển khai thực tế, số lượng hợp đồng, đơn hàng và giá trị giao dịch phát sinh sau kết nối cần tiếp tục được theo dõi, tổng hợp và đánh giá. Tương tự, hoạt động xúc tiến trên nền tảng số nếu chỉ tập trung vào các đợt cao điểm của Lễ hội sẽ khó tạo thành kênh tiêu thụ thường xuyên, ổn định. Do đó, theo Sở Công Thương, sau Lễ hội cần chuyển mạnh từ ‘xúc tiến theo sự kiện’ sang ‘xúc tiến gắn với thị trường và kết quả giao dịch’”, ông Trần Quốc Toàn nêu ý kiến.

le hoi sau rieng 2026 mang ve gan 1.300 ty dong cho Dak lak hinh anh 2
Ông Trần Quốc Toàn, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội đã phát huy được chức năng kết nối - hợp tác ngành hàng sầu riêng.

Đặc biệt, lễ hội đông, phát sinh một số tình huống về ứng xử, trật tự, đã được ban tổ chức rút kinh nghiệm.

Kết luận hội nghị, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội yêu cầu rà soát đầy đủ những hạn chế, nâng tính chuyên nghiệp và trách nhiệm phối hợp trong các khâu tổ chức. Việc chuẩn bị đề án lễ hội năm 2028 cần được triển khai sớm, phân công rõ trách nhiệm và chủ động nguồn lực, nhất là trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

“Tích cực trao đổi, giới thiệu, kết nối các sản phẩm, một mặt là giới thiệu quảng bá trên sàn giao dịch điện tử, tuy nhiên vẫn phải duy trì giới thiệu quảng bá và mua bán sản phẩm theo kiểu cũ. Tôi đề nghị Ban tổ chức, cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến góp ý, thảo luận và tham luận của các sở và các xã hoàn chỉnh báo cáo rồi tham mưu cho Ủy ban tỉnh và có đề xuất cho nhiệm vụ lễ hội năm 2028”, ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

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UBND tỉnh Đắk Lắk tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen tặng 33 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

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Gần 9.000 tỷ đồng cam kết đầu tư vào chuỗi giá trị sầu riêng Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk vừa ký kết 9 biên bản ghi nhớ hợp tác, đầu tư (MOU) phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng là bước chuyển từ kết nối, xúc tiến đầu tư sang hình thành các dự án, chuỗi liên kết cụ thể cho ngành hàng sầu riêng tại địa phương.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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